Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще страдают от рака

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ослабление иммунной системы оказалось одной из главных причин того, почему пожилые люди гораздо чаще страдают от рака, чем дети и молодежь, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.
Рак считается сегодня одной из главных причин смерти человека в развитых странах, и его главной особенностью можно назвать то, что частота его развития заметно вырастает в пожилые годы. Как предполагают ученые, это связано с двумя вещами – ухудшением способности организма "чинить" разрывы в ДНК при наступлении старости и накоплением числа потенциально опасных, но не фатальных мутаций в геноме.
Ньюман и ее коллеги полагают, что накопление мутаций в клетках не является главной причиной того, почему рак чаще поражает пожилых людей, обратив внимание на одну простую вещь, связанную со старением тела человека.
Шотландские биологи заметили, что в теле людей и всех остальных млекопитающих присутствует один орган, чья работа непрерывно ухудшается фактически с самого момента рождения его обладателя – тимус, особая железа, где рождаются и обучаются главные дирижеры иммунной системы, так называемые Т-клетки.
Т-клетки играют ключевую роль в распознании различных угроз организму, в том числе вирусов, бактерий и раковых клеток, и "натравливании" остальных иммунных телец на них. Как правило, число этих клеток плавно падает по мере старения человека, в том числе и из-за того, что размеры тимуса постепенно уменьшаются, и он зарастает соединительной и жировой тканью. По этой причине, как сегодня считают биологи, пожилые животные и люди более подвержены атакам микробов и вирусов, чем их молодые сородичи.
Эта мысль натолкнула команду Ньюман на идею, что уменьшение размеров тимуса и числа Т-клеток может аналогичным образом влиять на вероятность развития рака. Для проверки этой мысли ученые создали математическую модель, которая описывает то, как иммунные клетки взаимодействуют с одиночными раковыми клетками, способными превратиться в опухоль.
В рамках этой модели раковые клетки появлялись внутри организма с некоторой фиксированной скоростью, которая не зависела от возраста индивида. Вероятность их выживания, в свою очередь, напрямую зависит от того, как часто они встречаются с иммунными клетками. Используя эти выкладки, ученые просчитали вероятность выживания раковых клеток в молодом и пожилом теле, и сравнили эти цифры с тем, как часто рак возникает в реальности.
Как оказалось, подобная идея гораздо лучше совпадает с реальными данными, чем аналогичные прогнозы, полученные при помощи классической "мутационной" модели. К примеру, идея Ньюман и ее коллег может объяснить то, почему пожилые мужчины чаще страдают от рака, чем женщины — их иммунитет дряхлеет быстрее, а также многие другие странности в развитии некоторых редких типов опухолей.
Все это, по словам биологов, говорит о том, что для эффективной борьбы с раком нужно не только подавлять развитие опасных мутаций, но и стимулировать работу тимуса и всей иммунной системы в целом. Эту идею можно проверить, как заключают Ньюман и ее коллеги, пересадив тимус молодого подопытного животного в тело пожилой особи, и проследив за тем, как это повлияет на шансы развития рака.