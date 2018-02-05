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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще страдают от рака

23:0005.02.2018
(обновлено: 23:15 05.02.2018)
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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ослабление иммунной системы оказалось одной из главных причин того, почему пожилые люди гораздо чаще страдают от рака, чем дети и молодежь, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Биологи из США "научили" иммунитет мышей очень быстро уничтожать рак
"Сейчас пока об этом еще рано говорить, но если мы правы, то тогда окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня. Сейчас все усилия направлены на изучение мутаций и борьбу с ними. Мы не говорим, что они не вызывают рак, но задаемся вопросом – может ли их накопление само по себе повышать вероятность появления опухоли по мере роста возраста?", — рассказывает Теа Ньюман (Thean Newman) из университета Данди (Шотландия).

Рак считается сегодня одной из главных причин смерти человека в развитых странах, и его главной особенностью можно назвать то, что частота его развития заметно вырастает в пожилые годы. Как предполагают ученые, это связано с двумя вещами – ухудшением способности организма "чинить" разрывы в ДНК при наступлении старости и накоплением числа потенциально опасных, но не фатальных мутаций в геноме.

Ньюман и ее коллеги полагают, что накопление мутаций в клетках не является главной причиной того, почему рак чаще поражает пожилых людей, обратив внимание на одну простую вещь, связанную со старением тела человека.

Шотландские биологи заметили, что в теле людей и всех остальных млекопитающих присутствует один орган, чья работа непрерывно ухудшается фактически с самого момента рождения его обладателя – тимус, особая железа, где рождаются и обучаются главные дирижеры иммунной системы, так называемые Т-клетки.

Т-клетки играют ключевую роль в распознании различных  угроз организму, в том числе вирусов, бактерий и раковых клеток, и "натравливании" остальных иммунных телец на них. Как правило, число этих клеток плавно падает по мере старения человека, в том числе и из-за того, что размеры тимуса постепенно уменьшаются, и он зарастает соединительной и жировой тканью. По этой причине, как сегодня считают биологи, пожилые животные и люди более подвержены атакам микробов и вирусов, чем их молодые сородичи.

Американские ученые случайно открыли антитело, заставляющее иммунные клетки проникать в опухоль
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые открыли антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

Эта мысль натолкнула команду Ньюман на идею, что уменьшение размеров тимуса и числа Т-клеток может аналогичным образом влиять на вероятность развития рака. Для проверки этой мысли ученые создали математическую модель, которая описывает то, как иммунные клетки взаимодействуют с одиночными раковыми клетками, способными превратиться в опухоль.

В рамках этой модели раковые клетки появлялись внутри организма с некоторой фиксированной скоростью, которая не зависела от возраста индивида. Вероятность их выживания, в свою очередь, напрямую зависит от того, как часто они встречаются с иммунными клетками. Используя эти выкладки, ученые просчитали вероятность выживания раковых клеток в молодом и пожилом теле, и сравнили эти цифры с тем, как часто рак возникает в реальности.

Морда тасманийского дьявола, пораженная раковыми опухолями
© Фото : Save the Tasmanian Devil Program
Ученые выяснили, как рак сумчатых дьяволов обходит иммунную систему

Как оказалось, подобная идея гораздо лучше совпадает с реальными данными, чем аналогичные прогнозы, полученные при помощи классической "мутационной" модели. К примеру, идея Ньюман и ее коллег может объяснить то, почему пожилые мужчины чаще страдают от рака, чем женщины — их иммунитет дряхлеет быстрее, а также многие другие странности в развитии некоторых редких типов опухолей.

Все это, по словам биологов, говорит о том, что для эффективной борьбы с раком нужно не только подавлять развитие опасных мутаций, но и стимулировать работу тимуса и всей иммунной системы в целом. Эту идею можно проверить, как заключают Ньюман и ее коллеги, пересадив тимус молодого подопытного животного в тело пожилой особи, и проследив за тем, как это повлияет на шансы развития рака.

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