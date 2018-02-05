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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали место, где появятся самые опасные супербактерии

15:2905.02.2018
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© РИА Новости / Евгений ПахомовУлочка в Старом ДелиУлочка в Старом Дели
© РИА Новости / Евгений Пахомов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Индия в ближайшем будущем может стать главным "инкубатором" супербактерий, неуязвимых к действию всех антибиотиков, если власти страны не запретят продажу непроверенных и неразрешенных антибиотиков, говорится в статье, опубликованной в журнале BJCP.

Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
Ученые: микрофлора россиян оказалась скрытым пособником "супербактерий"
"Продажа запрещенных и непроверенных антибиотиков подрывает все усилия по борьбе с растущей стойкостью микробов к их действию, которые проводятся властями Индии. Транснациональные корпорации должны объяснить, почему они продают в Индии продукты, которые не только не были одобрены на их собственной родине, но и не были проверены регулирующими органами самой Индии", — заявила Патрисия Макгеттигэн (Patricia McGettigan) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и  животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота.  И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

Выращивание бактерий на питательной среде в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / analysis121980
У пациентов американских клиник нашли неизвестные супербактерии

Другим крупным рассадником подобных неуязвимых бацилл, как прогнозируют Макгеттигэн и ее коллеги, может стать Индия, где уже было открыто несколько штаммов подобных микробов и где, как обнаружили ученые, массово применяются еще не одобренные или запрещенные антибиотики.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав то, какие лекарства присутствуют на рынке Индии, и сопоставив их перечень с тем, какие разрешения на производство тех или иных антибиотиков или их смесей выдавали регулирующие органы страны.

Этот анализ раскрыл пугающую картину. Оказалось, что лишь треть лекарств на базе двух или более антибиотиков, продающихся в Индии, была одобрена местными здравоохранительными органами, что фактически делало их сбыт преступлением. Более того, лишь 3% этих лекарств прошли клинические испытания и были одобрены регулирующими организациями в Британии и США, и многие из них имели серьезные побочные эффекты, из-за которых они были запрещены в развитых странах.

Михаил Гельфанд, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН
© Фото : Мария Ефимова
Ученый: "полный отказ от антибиотиков не уничтожит супер-бактерий"

Что еще более интересно, подобные препараты производили не местные фармацевтические фирмы или нелегальные "пираты", а крупные транснациональные компании. По каким-то причинам эти корпорации посчитали допустимым производство и сбыт непроверенных или даже запрещенных препаратов на территории Индии. Сегодня, как отмечают ученые, их доля на рынке составляет около 20% от общего объема продаваемых антибиотиков.

Если ситуация не изменится в ближайшем будущем, то Индия, как считают Макгеттигэн и ее коллеги, может породить множество новых супермикробов, которые будут сопротивляться действию практически всех антибиотиков, существующих сегодня. По этой причине ученые призывают власти Индии ввести самые жестокие меры по ограничению "нелегального" оборота антибиотиков и запретить их употребление при лечении болезней, не имеющих отношения к бактериальным инфекциям.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
nukemonk
"По каким-то причинам эти корпорации посчитали допустимым производство и сбыт непроверенных или даже запрещенных препаратов на территории Индии"
По каким-то совершенно непонятным причинам, ага...
15:47
05.02.2018
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RUKAPOMOHI
Что, ваши лекарства плохо покупают в Индии?
И правильно делают.
15:43
05.02.2018
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