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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: мозг приматов и людей меняется по почти одинаковой программе

14:0305.02.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозгаТак художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Молекулярные биологи из России и Китая изучили то, как гены управляют развитием коры мозга у людей и наших ближайших родичей и не нашли серьезных различий в том, как меняется их работа с течением времени, говорится в статье, опубликованной в журнале RNA.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Ученые выяснили, что заставило мозг человека покрыться извилинами
Геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%, однако наши нервные системы развиваются совершенно по-разному и страдают от разных проблем в старости. Эти различия мешают ученым использовать приматов для изучения различных болезней и того, как человек приобрел способность членораздельно говорить и мыслить.

За последние годы ученые открыли несколько сотен генов, отвечающих за развитие мозга и отличающиеся по структуре в геномах человека и шимпанзе. Однако им так и не удавалось найти тех участков ДНК, которые отвечали за необычайно крупные, по сравнению с остальным телом, размеры нашего мозга. Многие нейрофизиологи и генетики подозревают, что причина разительного отличия двух видов кроется не столько в структуре генов, сколько в различиях в их активности в разных частях мозга.

Михаил Гельфанд, профессор Сколтеха и заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, и его коллеги попытались проверить эту гипотезу, наблюдая за тем, как активно клетки мозга считывают гены на разных этапах его развития, и какие варианты белков они производят в мозге людей, шимпанзе и макак. 

Как объясняют исследователи, гены людей и других млекопитающих могут содержать в себе "инструкции" по синтезу не одной, а сразу нескольких белковых молекул. Когда ядро клетки считывает ДНК и формирует молекулу РНК, последняя может быть "отредактирована" клеткой несколькими способами и из нее могут быть выброшены разные "ненужные" части. Это радикально изменит то, как будет собрана молекула белка, которую она кодирует.

Человеческий мозг
© Fotolia / adimas
Ученые из России выяснили, что отличает мозг приматов и человека

По этой причине гены, имеющие схожую структуру, могут исполнять совершенно разные функции при работе или росте мозга и других тканей тела приматов и людей. Пытаясь найти подобные различия, российские и китайские биологи проанализировали то, как менялась работа генов в культурах клеток префронтальной коры, извлеченных из 168 образцов мозга людей и обезьян, погибших на разных стадиях развития плода или старения тела.

Их анализ раскрыл необычную вещь – несмотря на достаточно серьезные различия в том, какие гены "включались" в нейронах коры и какие белки они производили, в целом их работа менялась по мере развития плода или старения тела по одной и той же программе. Большая часть этих изменений касалась того, как хорошо нервные клетки "липнут" друг к другу, в какие типы нейронов могут превращаться их "заготовки" и то, как они обмениваются сигналами. 

Что интересно, подобные изменения сильнее всего проявлялись в клетках людей. Это, как предполагают ученые, связано с тем, что мозг человека продолжает активно развиваться на протяжении нескольких лет после выхода из утробы матери.

Американские биологи научили обезьян управлять виртуальными конечностями: в ходе эксперимента испытуемые заставляли своего «аватара» класть руки на два круглых объекта, показанных на компьютерном мониторе, используя при этом сначала джойстики, а затем – исключительно силу мысли.
© Duke Center for Neuroengineering
Ученые впервые объединили мозг трех обезьян в "локальную сеть"

"Известно, что человек, по сравнению с другими приматами, рождается на свет "недоношенным". Можно предположить, что специфические для человека варианты, которые мы наблюдаем, присущи для более ранних этапов формирования мозга и вносят вклад в пластичность мозга, характерную для человека", — отмечает Гельфанд.

С другой стороны, схожий характер работы программы развития и старения мозга у всех трех видов приматов говорит о том, что эволюция нервной системы протекает не так быстро, как раньше считали ученые.

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