Названы лауреаты премии президента России для молодых ученых

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Трое молодых российских ученых, работающих в разных областях науки — от истории до нанотехнологий, стали лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.

Текст указа главы государства объявил в понедельник на пресс-конференции помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Премия присуждена кандидату исторических наук, научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Никите Башнину за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV-XIX веков.

Фурсенко отметил, что впервые за пять лет премия присуждена по гуманитарной тематике.

Лауреатом премии стал и кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН Константин Кох за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств.

Премии также удостоен кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин за разработку "умных" наноматериалов нового поколения для биомедициского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики — метода биомедицины, основанного на технологиях, которые позволяют одновременно диагностировать и лечить опасные болезни, прежде всего рак.

По словам Фурсенко, в последние годы премией отмечается как минимум одна работа по биотехнологии и медицине. Он отметил, что науки о живом — наиболее активно развивающееся в России в настоящее время направление исследований.

Всего на соискание премии за 2017 год было подано свыше 200 заявок, а допущено к рассмотрению — примерно 120 работ, сообщил Фурсенко. В итоге в неформальный "шорт-лист" попали около 20 работ.

Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым российским ученым и специалистам не старше 35 лет за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Её цель — стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии — 2,5 миллиона рублей.