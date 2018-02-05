Россия и Германия завершают разработку "дорожной карты" по науке

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия и Германия в настоящее время завершают разработку "дорожной карты" сотрудничества в области науки, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

"Сейчас заканчивается разработка "дорожной карты" по взаимодействию наших наук на 10 лет", — сказал Фурсенко на пресс-конференции в Москве.

Фурсенко подчеркнул, что политические сложности в отношениях между Россией и Западом "на уровне взаимодействия ученых точно не ощущаются".

Помощник президента отметил, что на территории Германии осенью прошлого года началась эксплуатация уникальной для мировой науки установки — Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL, созданного при огромном вкладе России.