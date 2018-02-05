Российский эксперт рассказал о перспективах космического майнинга

Круглый стол "Добыча полезных ископаемых в космосе: настоящее и будущее" состоялся в рамках Международного научного симпозиума "Неделя горняка ‒ 2018", который проходил в эти дни в НИТУ "МИСиС" в Москве. Директор Центра инновационных горных технологий НИТУ "МИСиС" Павел Ананьев рассказал РИА Новости о космических буровых установках, добыче воды на Луне и 3D-принтерах на орбитальных станциях.

‒ Вы являетесь одним из основателей Клуба космических старателей, в который входят представители Горного института НИТУ "МИСиС", руководство Томского государственного университета, Томского университета систем радиоуправления и электроники, а также некоторые представители российских институтов технологического развития. Над чем вы все вместе сейчас "стараетесь"?

‒ "Старатели" на свой страх и риск продвигают тематику, связанную с освоением космической сырьевой базы. Сегодня в России эта тематика является закрытой, поскольку международное законодательство запрещает странам и компаниям заниматься майнингом природных космических объектов (добычей полезных ископаемых). Космос считается общим наследием человечества, и это регулируется соответствующим космическим правом.

Да, каждая страна имеет право исследовать космос, но никто не вправе присваивать космические богатства. Данное законодательство соблюдают все страны мира, за исключением двух ‒ США, где два года назад был принят национальный закон, разрешающий частным компаниям добычу в космосе, и Люксембурга, где не только принят соответствующий закон, но и само правительство всячески поощряет разработки в этом направлении.

Пока в космосе никто не копает, но в ближайшие 5-10 лет здесь будут создаваться очень серьезные научные заделы. Между тем, горно-перерабатывающее космическое дело ‒ огромный международный рынок, который оценивается в 3 триллиона долларов США.

‒ Какова же цель российских "старателей"? Что вы хотите найти в космосе?

‒ Я сразу вынесу за скобки попытки американских компаний добывать такие полезные ископаемые, как платина и золото. В космосе можно найти десятиметровый астероид, в котором запасы золота будут соизмеримы с золотым запасом планеты.

Основная наша цель – не нарушая международное законодательство, использовать ресурсы для построения исследовательских баз на космических объектах и орбитах. Сейчас 99 процентов грузов, которые выводятся на орбиту, это горючее. Если на природных космических объектах из лунного грунта будет добыта вода, и горючее на основе водорода будет производиться на месте, это в сотни раз удешевит освоение космоса, изменится вся парадигма космической техники.

‒ Что конкретно сделано в рамках Центра инновационных горных технологий НИТУ "МИСиС" для достижения этой цели?

‒ Мы уже создали техническое устройство, которое позволяет имитировать лунный грунт. Имитация принципиально отличается от того, что мы видим на Земле. Основная особенность состоит в том, что этот грунт даже при аналогичном минеральном составе должен иметь сильный электрический заряд, что сразу влечет за собой налипание на колеса, проблемы с безопасностью электроники и пр. Таким образом, мы уже имеем возможность проводить испытания, приближенные к условиям Луны.

Кроме того, мы работаем над созданием автоматической буровой установки, которая будет необходима для организации разведочных миссий на природных космических объектах.

Еще одно важное направление работы на базе МИСиС ‒ "флеш-металлургия": испарение, разделение и кристаллизация грунтов и горных пород с целью получения в космосе металлов (порошков) для 3D-принтеров. То есть металлы извлекаются напрямую, минуя горную добычу, обогатительную переделку и металлургическую переделку. Мы ведь не можем себе позволить построить в космосе такую сложную технологическую цепочку по добыче металла, как существует на Земле.

‒ Зачем человечеству это надо? Разве на Земле дел мало?

‒ Цифровое производство, искусственный интеллект, глобализация ‒ все это приведет к тому, что человеку скоро станет совсем не интересно на Земле. И тогда встанет вопрос: куда развиваться дальше, что осваивать? И здесь у человека остается только два направления ‒ океан и космос.