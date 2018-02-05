Эпоха человека: когда она началась и когда закончится

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые предложили ввести в научный обиход новую геологическую эпоху — антропоцен, то есть эпоху активного воздействия человека на планету. Вот только пока неясно, от чего именно ее отсчитывать.

"Антропогенную активность сейчас признают как силу, глубоко и постоянно изменяющую земную систему. Это указывает на то, что мы вошли в геологическую эпоху, где доминирует человек, — "антропоцен", — пишут исследователи Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), чью статью на днях приняли к публикации в журнале Scientific Reports.

Изучая годичные кольца деревьев на острове Кэмпбелла в Тихом океане, ученые обнаружили, что в атмосфере с 1950-х по 1960-е годы было необычно много радиоактивного изотопа углерода C-14. По мнению авторов статьи, это связано с ядерными испытаниями. Их пик пришелся на октябрь-декабрь 1965 года и совпал с взрывным ростом промышленности в северном полушарии. Именно этот момент и предлагают считать началом антропоцена.

Следы атомных взрывов можно найти практически по всей планете — в почве или во льдах. Но геологам нужно что-то более стабильное чем почва, которая постоянно меняется, и лед, способный растаять. Нужно, чтобы антропоцен проглядывал в горных породах, формирующих земную кору. Проблема в том, что на это требуются десятки и сотни миллионов лет, а человек вообще существует всего лишь пару миллионов лет.

Зато на Земле уже есть минералы, образовавшиеся из-за человека. Например, на морском дне — в результате разложения металлической обшивки затонувших кораблей. Окаменелые экскременты птиц, обработанные горячими газами из угольных шахт, превратились в тиннункулит. Всего насчитали более двухсот минералов, образовавшихся вследствие деятельности человека, но все же этого недостаточно, чтобы маркировать новую эпоху.

Пока геологи отказываются признавать антропоцен, но не категорически. Обычно, когда речь идет о прошлых геологических эпохах и периодах, их границы видны буквально невооруженным глазом в летописи горных пород. Это, как правило, тонкие слои, чей состав указывает на серьезные глобальные катаклизмы, такие как повсеместное вымирание флоры и фауны, падение крупного метеорита, планетарные магматические извержения. Специалисты называют подобные свидетельства, забитые в подошву новой геологической эпохи, "золотым гвоздем".

Каким должен быть "золотой гвоздь", если ледниковый период сменился потеплением всего 11700 лет назад? Это заметно далеко не во всех речных или морских отложениях, да и не во всех частях света. Тем не менее ученые решили обозначить глобальное отступление ледника как новую эпоху — голоцен. Мы в ней пока еще официально живем. А ее точное начало установили, в сущности, всего несколько лет назад, проанализировав образцы из скважин в древних льдах Гренландии.

Доказывая необходимость признать антропоцен, энтузиасты обычно напирают на то, что человек с самого своего появления очень активно взялся за преобразование природы. Достаточно вспомнить, что люди способствовали вымиранию мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей и прочей мегафауны, населявшей практически все континенты в ледниковый период. В древнеримскую эпоху человек фактически обезлесил Италию, в промышленную эпоху загрязнил реки, осушил Аральское море. Воздействию промышленности приписывают и нынешнее усиление парникового эффекта, приведшее к повышению глобальной температуры.

Перечисляя эти примеры, нельзя не заметить, что они одновременно превозносят и демонизируют человека. Это указывает на некоторое противоречие и даже натянутость в концепции антропоцена. Недаром о новой геологической эпохе чаще любят рассуждать гуманитарии — историки, философы.

Скептики же не видят необходимости помещать человека в центр нашей маленькой земной вселенной. К тому же человечество как вид может вскоре — по геологическим, конечно, меркам — исчезнуть именно из-за свой бурной активности. И если кто-то через миллионы лет попытается отыскать следы нашей цивилизации в виде хоть тонюсенького прослоя в горных породах, вряд ли ему это удастся.