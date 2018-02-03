Ученые рассказали, каких людей чаще всего кусают собаки

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ученые из Ливерпульского университета выяснили, что собаки чаще кусают эмоционально нестабильных людей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Journal of Epidemiology & Community Health.
Из 694 участников теста четверть (172 человека) хотя бы раз подвергались нападению. Также стало известно, что мужчины в 1,8 раза чаще испытывают на себе враждебность со стороны четвероногих, а владельцы нескольких собак — в 3,3 раза чаще, чем те, у кого нет домашних животных.
Опрос проводили среди жителей города Чешир на северо-западе Англии. Респонденты заполнили анкеты для анализа психического состояния и сообщили о том, нападала ли на них когда-нибудь собака.