Ученые обнаружили связь между храпом и слабоумием

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Недостаток кислорода во время сна в три раза увеличивает риск развития деменции, выяснили ученые Университета Квинсленда (Австралия). Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Института головного мозга.
Ученые во главе с профессором Элизабет Коулсон полагают, что лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции. Специалисты установили, что ее первые признаки наблюдаются примерно через 10 лет после возникновения апноэ у пожилых людей.
Для апноэ во сне характерно прекращение легочной вентиляции более чем на 10 секунд. При регулярных нарушениях у пациента появляется дневная сонливость, развивается синдром хронической усталости, ухудшаются память и интеллект. Апноэ, как правило, сопровождается сильным храпом.