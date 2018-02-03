РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

И слепой прозреет. Как генетики ремонтируют нейроны глаза

08:0003.02.2018
(обновлено: 08:16 03.02.2018)
115290
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУкол в глазУкол в глаз
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Ольга Коленцова. Слепота из-за потерявшей чувствительность к свету сетчатки скоро будет излечима. В российской лаборатории уже разрабатывают препарат, который вернет зрение многим.

Да будет свет!

Мы видим благодаря особым нейронам, расположенным на сетчатке глаза. Они реагируют на свет и посылают сигнал в мозг. Когда нейроны перестают работать нормально, глаз слепнет.

"Многие пожилые люди лишаются зрения именно из-за дегенерации сетчатки в силу возрастных изменений. Если учесть, что средний возраст населения увеличивается едва ли не с каждым годом, заболевания, характерные для пожилых людей, становятся массовыми. Бывает, дети иногда рождаются слепыми. В ряде исследований показано, что это в большинстве случаев связано именно с отсутствием светочувствительных клеток. Когда человек потерял глаз или получил сильные механические повреждения этого органа, тут уже не поможешь. Но если сами нервные клетки в сетчатке есть, проблема решаема", — рассказывает Павел Балабан, профессор, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Идею о том, что нейроном можно управлять с помощью света, если к нему прикрепить светочувствительный белок, высказал нобелевский лауреат Френсис Крик в 1999 году. Оптогенетика начала развиваться шесть лет спустя, когда ученые стали клонировать гены, производящие светочувствительные белки. 

Прозревшие мыши

В 2017 году российские научные группы, занимающиеся оптогенетикой в МГУ, в Институте биоорганической химии РАН и Институте вышей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, объединили усилия, чтобы создать препарат, восстанавливающий светочувствительность сетчатки.

Пациент Научно-клинического центра отоларингологии Антонина и директор НИЦ РНИМУ имени Пирогова, профессор Христо Тахчиди после операции по установке ретинального импланта (протез сетчатки)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Второе зрение: как люди учатся видеть мир при помощи бионических глаз

Ученые сконструировали последовательность нуклеотидов, которая пристраивается рядом с генетическим аппаратом живой клетки и организует фабрику по производству светочувствительных белков. Этот генетический конструкт доставляет до места назначения искусственный вирус, не способный сам размножаться, но умеющий проходить через клетки. В другие ткани организма, например в мышечную и соединительную, вирус проникнуть не может.

Препарат с генетическим конструктом впрыскивали в глаз слепым мышам, выведенным специально для эксперимента. Подопытные грызуны уже через две недели начинали различать свет и тень, то есть могли ориентироваться в пространстве, но предметы и цвета не видели. 

© А. МалышевФотография флуоресценции нервных клеток глаза слепой мыши через 2 недели после инъекции генетического конструкта, кодирующего светящиеся белки. Каждая светлая точка &mdash; нервная клетка.
© А. Малышев
Фотография флуоресценции нервных клеток глаза слепой мыши через 2 недели после инъекции генетического конструкта, кодирующего светящиеся белки. Каждая светлая точка — нервная клетка.

"Разумеется, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наш консорциум планирует создавать новые лекарства и немедленно пробовать их на подопытных мышах. Работа продолжится до тех пор, пока мы не найдем препарат, способный полностью возвращать зрение. Но уже имеющаяся технология находится, как говорится, на переднем крае науки. Представьте: один укол — и к человеку на много лет вернется зрение, пусть пока и не в полной мере", — говорит Павел.

Препарат, успешно испытанный на мышах, предстоит еще многократно проверить, провести клинические испытания. По словам эксперта, это все сделают в 2019-2020 годах.

Чаепитие
© Fotolia / olyina
Горячий чай может защищать человека от помутнения глаз, считают медики
Производство же в данном случае запускать не требуется, что сильно упрощает выход лекарства на рынок. Дело в том, что одному человеку потребуется тысячная доля миллилитра препарата, даже для сотни миллионов пациентов хватит и десятых долей литра. Такие объемы несложно получить в одной научной лаборатории. 


Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
RUKAPOMOHI
Вот это вот - хорошее исследование.
08:22
03.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена