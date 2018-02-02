Ученые выяснили, что у дятлов бывают сотрясения мозга

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ученые опровергли миф о "неуязвимости" дятлов к перегрузкам при долблении деревьев, обнаружив химические следы сотрясений мозга в головах сразу нескольких птиц, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Существуют десятки строительных и спортивных гаджетов, построенных по тем же принципам, что и черепа дятлов, которые, как считали коллеги, никогда не страдают от травм мозга. Почему-то раньше никому не приходило в голову заглянуть внутрь черепа самого дятла и проверить, есть ли там следы сотрясений и прочих повреждений", — рассказывает Питер Каммингс (Peter Cummings) из Бостонского университета (США).

Каждый человек, когда-либо посещавший лес, хорошо знаком со стуком дятлом и тем, как они добывают себе пищу. Ученых и обывателей давно интересует простой вопрос – как этим птицам удается избегать разрушения клюва, отслоения сетчатки глаз и прочих травм, которые они должны получать, нанося удары огромной силы по стволу дерева.

За последние годы появилось несколько десятков научных работ, объясняющих то, как кости черепа дятлов могут выдерживать перегрузки, в тысячи раз превышающие ускорение свободного падения, и при этом не разрушаться. Часть из них была даже награждена пародийной Шнобелевской премией. Тем не менее, умы ученых по-прежнему мучает тот же самый вопрос – как дятлы избегают сотрясений и повреждений мозга?

По словам Каммингса и его коллег, этот вопрос не имеет смысла, так как дятлы на самом деле не обладают подобной неуязвимостью. Они пришли к такому выводу, изучив структуру мозга и его химический состав у нескольких дятлов, чьи заспиртованные тела хранились в двух разных музеях города.

Как объясняют ученые, сотрясение мозга или любая другая его серьезная травма обычно приводит к тому, что внутри него начинает накапливаться так называемый тау-белок. Это вещество накапливается внутри и вокруг нервных окончаний и помогает стабилизировать их, что защищает нервную ткань от дальнейших повреждений, но иногда приводит к развитию еще более серьезных патологий.

Соответственно, если дятлы действительно не повреждают себе мозг при добыче пищи, то тогда их организм должен содержать минимальные количества этого белка, и он будет распределен по нервной ткани достаточно случайным и равномерным образом.

Как показали эксперименты Каммингса и его команды, на самом деле это не так. Мозг всех дятлов содержал в себе достаточно большие количества тау-белка, и он чаще встречался в тех регионах мозга, которые соседствовали с теми частями черепа, на которые приходилась самая высокая нагрузка.

"Первые дятлы появились на Земле примерно 25 миллионов лет назад. Возникает вопрос – как им удалось прожить так долго, если их манера добычи пищи не является безопасной для их мозга? Вполне возможно, что их эволюция не остановилась на костях черепа, смягчающих удар, и накопление больших количеств тау-белка защищает, а не повреждает их мозг, как это происходит при появлении сотрясений у других живых существ", — заключает Каммингс.