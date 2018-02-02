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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, что у дятлов бывают сотрясения мозга

22:0002.02.2018
(обновлено: 22:05 02.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновДятелДятел
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ученые опровергли миф о "неуязвимости" дятлов к перегрузкам при долблении деревьев, обнаружив химические следы сотрясений мозга в головах сразу нескольких птиц, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Белоклювый королевский дятел (Campephilus principalis)
© www.fws.gov
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"Существуют десятки строительных и спортивных гаджетов, построенных по тем же принципам, что и черепа дятлов, которые, как считали коллеги, никогда не страдают от травм мозга. Почему-то раньше никому не приходило в голову заглянуть внутрь черепа самого дятла и проверить, есть ли там следы сотрясений и прочих повреждений", —  рассказывает Питер Каммингс (Peter Cummings) из Бостонского университета (США).

Каждый человек, когда-либо посещавший лес, хорошо знаком со стуком дятлом и тем, как они добывают себе пищу. Ученых и обывателей давно интересует простой вопрос – как этим птицам удается избегать разрушения клюва, отслоения сетчатки глаз и прочих травм, которые они должны получать, нанося удары огромной силы по стволу дерева.

За последние годы появилось несколько десятков научных работ, объясняющих то, как кости черепа дятлов могут выдерживать перегрузки, в тысячи раз превышающие ускорение свободного падения, и при этом не разрушаться. Часть из них была даже награждена пародийной Шнобелевской премией. Тем не менее, умы ученых по-прежнему мучает тот же самый вопрос – как дятлы избегают сотрясений и повреждений мозга?

По словам Каммингса и его коллег, этот вопрос не имеет смысла, так как дятлы на самом деле не обладают подобной неуязвимостью. Они пришли к такому выводу, изучив структуру мозга и его химический состав у нескольких дятлов, чьи заспиртованные тела хранились в двух разных музеях города.

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Как объясняют ученые, сотрясение мозга или любая другая его серьезная травма обычно приводит к тому, что внутри него начинает накапливаться так называемый тау-белок. Это вещество накапливается внутри и вокруг нервных окончаний и помогает стабилизировать их, что защищает нервную ткань от дальнейших повреждений, но иногда приводит к развитию еще более серьезных патологий. 

Соответственно, если дятлы действительно не повреждают себе мозг при добыче пищи, то тогда их организм должен содержать минимальные количества этого белка, и он будет распределен по нервной ткани достаточно случайным и равномерным образом.

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Как показали эксперименты Каммингса и его команды, на самом деле это не так. Мозг всех дятлов содержал в себе достаточно большие количества тау-белка, и он чаще встречался в тех регионах мозга, которые соседствовали с теми частями черепа, на которые приходилась самая высокая нагрузка.

"Первые дятлы появились на Земле примерно 25 миллионов лет назад. Возникает вопрос – как им удалось прожить так долго, если их манера добычи пищи не является безопасной для их мозга? Вполне возможно, что их эволюция не остановилась на костях черепа, смягчающих удар, и накопление больших количеств тау-белка защищает, а не повреждает их мозг, как это происходит при появлении сотрясений у других живых существ", — заключает Каммингс.

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РИА Наука
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
v.p.neznamov
Интересно, а что происходит с тау-белком в мозгах представителей американского истеблишмента, которые по примеру первого министра обороны США Джеймса Форрестола вот уже 70 лет непрерывно повторяют «Русские идут, русские идут, они уже повсюду"? Материала для таких исследований во много раз больше, чем в случае изучения структуры мозга и химического состава у нескольких дятлов, чьи заспиртованные тела хранятся в двух разных музеях Бостона.
22:48
02.02.2018
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