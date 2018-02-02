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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, какая еда может внезапно парализовать собаку

18:1002.02.2018
(обновлено: 19:32 02.02.2018)
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© Depositphotos / DamedeesoЗевающая собакаЗевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Куриные шейки и подпорченное куриное мясо оказались смертельно опасными для собак – их поедание приводит к заражению микробами, вызывающими частичный, а иногда и полный паралич, заявляют ветеринары в статье, опубликованной в Journal of Veterinary Internal Medicine.

Шоколад
© Flickr / f10n4
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"Острый полирадикулоневрит — очень редкое, но опасное заболевание, при развитии которого паралич изначально охватывает задние лапы собаки, а затем распространяется на передние, морду, шею и голову. Если он доходит до грудной клетки, то пес может погибнуть от удушья. Мы рады, что нам удалось выяснить, что способствует развитию этой болезни", — рассказывает Маттиас ле Шевуар (Matthias le Chevoir) из университета Мельбурна (Австралия).

Многие продукты, совершенно безопасные для человека, могут серьезно навредить домашним питомцами и даже привести к их гибели. К примеру, шоколад смертельно опасен для собак и кошек, так как в нем много теобромина, который организм питомцев расщепляет крайне медленно. Так же них действуют виноград, подсластители, лук и чеснок.

Владельцы собак, как отмечает Шевуар, периодически сталкиваются со странной болезнью – их питомца внезапно охватывает паралич, который длится несколько дней, а затем проходит сам по себе. Как правило, собаки очень тяжело переносят эту болезнь и восстанавливаются лишь примерно через полгода. Дело осложняется тем, что ветеринары не имеют понятия, как возникает паралич и как его избежать.

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© Фото : официальный сайт парка
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Единственное, что знали ученые, – это болезнь аутоиммунного характера, похожая  на синдром Гийена — Барре, поражающий людей. И в том, и в другом случае что-то заставляет иммунные клетки атаковать периферические нервные окончания, что постепенно выводит их из строя и парализует мышцы.

Изучая истории болезней носителей этого синдрома, ученые обратили внимание на то, что он чаще всего развивался у тех, кто незадолго до того заразился микробами вида Campylobacter jejuni, обычно встречающимися в испорченном или непрожаренном курином мясе. Это натолкнуло ветеринаров на мысль, что и с собаками может происходить что-то подобное, особенно если учесть растущую популярность "сырых  диет" для питомцев в США и в Европе.

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© Lisa Wallis/Vetmeduni Vienna
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Шевуар и его команда на протяжении двух лет наблюдали за здоровьем собак, попадавших в ветеринарные клиники Мельбурна, изучали все случаи развития паралича и анализировали питание собак и истории болезней.

Интуиция не подвела ученых – оказалось, что включение куриного мяса и в особенности куриных шеек в корм для собак повышало вероятность развития паралича примерно в 70 раз. Как отмечают биологи, практически все собаки были заражены Campylobacter jejuni, и это еще раз подтвердило гипотезу.

"Пока мы не раскроем до конца причины и механизмы развития этой болезни, мы рекомендуем всем владельцам собак кормить их нормальным сухим кормом, а не куриными шейками или сырым мясом", — заключают ученые.

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РИА Наука
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Геннадий Тарасов
Чё-то больше смахивает на рекламу сухих кормов!
19:22
02.02.2018
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RUKAPOMOHI
"Куриные шейки и подпорченное куриное мясо оказались смертельно опасными для собак – их поедание приводит к их заражению микробами, вызывающими частичный, а иногда и полный паралич, заявляют ветеринары в статье, опубликованной в Journal of Veterinary Internal Medicine."
И это великое открытие? Да от испорченного мяса загнётся кто угодно, так как в нём помимо разных бактерий и микробов образуется ещё и трупный яд. А вот от него - противоядия нет совсем.
19:14
02.02.2018
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