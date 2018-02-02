В США кофе могут маркировать как продукт, вызывающий рак

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В США кофейни могут обязать предупреждать посетителей о наличии в напитке опасного канцерогена — акриламида, сообщает ScienceAlert.

Подобный иск сейчас рассматривается в суде в Калифорнии. Инициатором тяжбы выступил Совет по образованию и изучению токсичных веществ. Истцы настаивают на том, что посетители должны знать о потенциальной опасности кофе.

Акриламид — химическое соединение, которое образуется при термической обработке продуктов. Оно признано опасным канцерогеном. Проведенные еще 15 лет назад эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с этим веществом, развивался рак.

Акриламидом богаты картошка фри, чипсы и другие продукты, которые готовят в кипящем масле. Но канцероген может образовываться и при обжарке кофейных зерен, что делает опасным сам напиток — причем как натуральный, так и растворимый, считают в Совете.

Представители кофеен настаивают, что доля акриламида в обжаренных зернах настолько мала, что не представляет никакой угрозы для здоровья. Польза умеренного потребления натурального кофе при этом давно доказана.