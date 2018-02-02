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РИА Наука
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Археологи нашли в Англии следы мифической "Великой армии" викингов

16:0602.02.2018
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© Фото : предоставлено мэрией КатойрыВикинги на драккареВикинги на драккаре
© Фото : предоставлено мэрией Катойры

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Гигантская массовая могила, открытая на севере Англии четыре десятка лет назад, является последним пристанищем воинов из легендарной "Великой языческой армии", разграбившей кельтские королевства Британии в середине средневековья, заявляют археологи в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Белка сидит на заборе в Штутгарте, Германия
© AFP 2018 / Marijan Murat/dpa
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"Корректная датировка останков из могилы в Рептоне крайне важна для нас, так как мы почти ничего не знаем о первых походах викингов на Англию, которые послужили фундаментом для постройки первых поселений скандинавов на острове. И хотя эти даты не являются однозначным доказательством того, что здесь захоронены воины "Великой армии", теперь мы можем сказать, что это, скорее всего, действительно так", — заявила Кэт Джармэн (Cat Jarman) из Бристольского университета (Великобритания).

Время легенд

Жители Британских островов, как повествует "Англосаксонская хроника", впервые познакомились с викингами в конце 8 века, когда на западные берега Англии начали совершать набеги небольшие группы морских разбойников-"язычников". Скандинавы быстро осознали, что монастыри и церкви были богатым и легким источником добычи, и частота их походов на Альбион резко усилилась в последующие десятилетия.

Когда англосакские короли и феодалы стали вести борьбу с морскими разбойниками, викинги резко сменили тактику и отправили в Англию гигантскую армию, состоявшую из нескольких тысяч датских и норвежских воинов. Достигнув берегов Альбиона в 865 году, викинги успешно высадились, разгромили силы Нортумбрии и других восточных англосакских королевств и отправились вглубь страны.

Получив несколько подкреплений в последующие годы, в 874 году викинги завоевали Мерсию, одно из двух самых сильных королевств англосаксов, существовавших на территории Англии в то время. После покорения Мерсии викинги, как пишут авторы "Хроники", остановились на зимовку в городке Рептон в современном графстве Дербишир.

Праздник викингов в Катойре, Испания
© Фото : предоставлено мэрией Катойры
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В конце 1970 годов, как рассказывает Джармэн, археологи обнаружили гигантский могильник в окрестностях одной из церквей Рептона, где было захоронено свыше двух сотен мужчин и женщин. Манера их захоронения, украшения и оружие заставили многих археологов считать, что эта массовая могила была следом "Великой армии".

Эти надежды были обрушены практически сразу после открытия этой массовой могилы – первый же радиоуглеродный анализ останков показал, что они попали под землю не в девятом, а в 7-8 веках, и накапливались там на протяжении многих десятилетий. С другой стороны, фрагменты артефактов и оружия имели "правильный" возраст, соответствующий времени похода "Великой армии". Это породило массу споров среди ученых, многие их которых продолжаются и по сей день.

"Старящая" диета

Джармэн и ее коллеги провели повторную датировку этих останков, обратив внимание на то, что их предшественники не знали об одной важной закономерности, связывающей диету людей и изотопный состав их костей и других тканей тела.

"Если мы питаемся только рыбой или другими морепродуктами, то в наш организм попадает большое количество углерода, чей "возраст" гораздо выше, чем углерода из сухопутной пищи. Это вносит искажения в датировки и заставляет нас учитывать то, как много морской пищи мог есть обладатель тех или иных останков", — объясняет Джармэн.

Подобная корректировка показала, что все две сотни людей были захоронены в могиле фактически одновременно, примерно в 872-885 году нашей эры, что вполне соответствует времени похода и зимовки "Великой армии" викингов.

Генетическая карта Великобритании, полученная авторами статьи
© Фото : Stephen Leslie / Crown Copyright / EuroGeographics
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Как предполагают ученые, захоронение в Рептоне не обязательно было простой братской могилой викингов, убитых во время сражений с войском англосаксов. К примеру, археологи обратили внимание на то, что периметр могилы был "украшен" челюстью овцы, рунными могильными камнями, а останки детей были расположены необычным образом относительно друг друга, что говорит о ритуальном характере погребения.

Вполне возможно, что подобным образом воины "Великой армии" решили почтить память вождя, погибшего в битве, чье изувеченное тело было захоронено отдельно от всех остальных викингов вместе с его оружием и амулетом в виде серебряного молота Тора.

В ближайшее время Джармэн и ее коллеги планируют перепроверить возраст других массовых могил времен раннего средневековья, найденных на востоке Англии. Среди них, как надеются ученые, могут скрываться и другие следы "Великой армии" и прочих групп викингов, о существовании которых ученые сейчас и не подозревают.

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