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РИА Наука
РИА Наука

Экологи: глобальное потепление поставило белых медведей на грань вымирания

14:4702.02.2018
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© РИА Новости / Вера КостамоЭксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведяЭксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведя
© РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Уменьшение площади арктических льдов крайне негативно сказалось на повседневной жизни белых медведей, заставляя их тратить больше энергии во время охоты на тюленей и лишив их мест для отдыха, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Семья медведей на косе мыса Блоссом, Чукотксий автономный округ, 2008 год
© Фото : Никита Овсяников
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"На протяжении последних десяти лет мы наблюдали за тем, как часто умирают медведи, в каком состоянии они находятся и как меняется численность их популяций. Мы выяснили, что именно послужило причиной резкого сокращения в численности этих животных, сравнив то, как много энергии они тратят каждый день и как часто им удается ловить тюленей", — рассказывает Энтони Пагано (Anthony Pagano), эколог из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Белые медведи добывают пищу исключительно на поверхности морского льда, где их белоснежная шкура помогает им подкрадываться к тюленям, всплывающим к лункам во льде или отдыхающим на его поверхности. Если льда нет, то медведь будет лишен камуфляжа и у него почти не будет шансов поймать ластоногого, что заставит его голодать продолжительное время.

По этой причине сокращение площади полярных шапок под действием глобального потепления является одной из главных угроз для жизни этих хищников сегодня. По оценкам некоторых групп экологов, численность белых медведей может сократиться до критически низкой отметки уже через 10 лет, если северные льды продолжат сокращаться текущими рекордными темпами.

Пагано и его коллеги попытались выяснить, как этот процесс влияет на жизнь "хозяев заполярья" сегодня, поймав несколько самок белых медведей и прикрепив к ним особые ошейники, оснащенные набором датчиков и камер. Они помогли ученым следить за передвижениями хищников, скоростью их метаболизма, охотничьими повадками и другими аспектами жизни на протяжении нескольких недель.

Белый медведь
© Фото : Shawn Harper
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Эти наблюдения раскрыли две неожиданных проблемы, которые могут в ближайшее время сделать жизнь белых медведей невыносимо тяжелой. Во-первых, ученые обнаружили, что эти хищники тратят очень большие количества энергии даже в те времена, когда они голодают. Как оказалось, белые медведи не снижают скорости метаболизма и температуры тела при недостатке пищи, как это делают многие другие млекопитающие.

Более того, Пагано и его коллеги обнаружили, что заполярные хищники тратят примерно в два раза больше энергии, чем панды и другие крупные медведи схожих размеров, благодаря чему неудачи на охоте очень сильно сказываются на их состоянии. К примеру, пять из девяти особей, за которыми следили ученые, потеряли примерно 10% от своей массы всего за 10 дней наблюдений.

Белые медведи
© Фото : М.Деминов
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Во-вторых, они обнаружили, что сегодня белые медведи ловят и поедают гораздо меньше тюленей, чем им это удавалось сделать в прошлом. Причина этого проста – отступление ледников в сторону полюса заставляет хищников тратить больше времени на поиск подходящих охотничьих угодий, что особенно ярко проявляется в летние и осенние месяцы, когда пищи не хватает и льды отступают на максимально далекое расстояние от берегов Арктики. Это вынуждает некоторые популяции медведей двигаться на север вместе со льдами, а не мигрировать на сушу, как это они делали раньше.

И тот, и другой фактор, как считают ученые, хорошо объясняют то, почему численность белых медведей сократилась и в российской, и в канадской Арктике примерно на 40% за последнее десятилетие. Если льды продолжат сокращаться, то эти хищники, появившиеся на Земле относительно недавно, могут стать первой крупной жертвой глобального потепления уже в ближайшие два десятилетия.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Аллё, Господин Президент!
Жаль! А ведь это самый крупный сухопутный хищник на земле. При такой маленькой популяции можно было бы и помочь им в пропитании! Как в заказниках помогают всякой живности. Вместо того, чтобы они лазили по свалкам
14:53
02.02.2018
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