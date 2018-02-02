РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали небольшие количества спиртного полезными для мозга

13:0902.02.2018
017622
© Depositphotos / samotrebizanДевушка с бокалом красного винаДевушка с бокалом красного вина
© Depositphotos / samotrebizan

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Употребление небольших количеств вина и других спиртных напитков защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Даже небольшие дозы алкоголя атрофируют мозг, выяснили ученые
"Как правило, длительный прием больших количеств алкоголя вредит работе центральной нервной системы, а не помогает ей. С другой стороны, нам удалось показать, что небольшие дозы спиртного являются полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от "мусора", — заявила Майкен Недергаард (Maiken Nedergaard) из университета Рочестера (США).

Сегодня ученые все чаще спорят о том, является ли алкоголь опасным для здоровья человека в любых количествах, или же его умеренное употребление может вести к благоприятным последствиям.

За последние три года сразу несколько групп биологов показали, что вино и многие другие легкие спиртные напитки снижают вероятность заполучить инфаркт, диабет и болезнь Альцгеймера. Другие ученые, наоборот, заявляли о том, что алкоголь не связан с повышенной продолжительностью жизни, как заявляли представители первой группы исследователей.

Недергаард и ее коллеги нашли возможное объяснение этим разночтениям, наблюдая за тем, как алкоголь влияет на работу так называемой глимфатической системы. Она представляет собой набора из множества каналов внутри мозга, которые временно возникают между его клетками во время сна и помогают спинномозговой жидкости "вымывать" весь белковый мусор из нейронов и удалять его из нервной ткани.

Бар. Архивное фото
© Fotolia / nyul
Ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность

В последние годы ученые начали считать, что нарушения в работе этой системы "промывки мозга" могут приводить к массовой гибели нейронов и развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона и целого ряда других нейродегенеративных заболеваний. Связь между умеренным употреблением алкоголя и пониженной вероятностью развития болезни Альцгеймера натолкнула авторов статьи на мысль, что спиртное может воздействовать на эти каналы.

Руководствуясь этой идеей, Недергаард и ее коллеги приобрели несколько десятков мышей, разделили их на две группы и проследили за тем, как большие и небольшие дозы алкоголя будут влиять на качество "промывки" их мозга.

Как показали эти опыты, регулярное употребление больших порций алкоголя вызывает воспаления в мозге и мешает нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток мозга, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы. Эти нарушения в работе системы очистки мозга отражались и на поведении животных – они гораздо хуже запоминали новую информацию и контролировали свои движения, чем непьющие особи.

Вечеринка
© Fotolia / pressmaster
Ученые: алкоголь сильнее вредит сердцу бедняков, чем богачей

С другой стороны, регулярное употребление небольших доз спиртного, эквивалентных примерно двум стаканам вина в день, наоборот, ускоряло "промывку мозга" и снижало вероятность развития воспалений. Такие мыши, как отмечают ученые, соображали и двигались не хуже, чем их сородичи из контрольной группы.

Подобные результаты экспериментов, как считают  Недергаард и ее коллеги, говорят в пользу того, что умеренные дозы спиртного действительно могут защищать человека от развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия и других проблем с мозгом. Понимание механизма того, как именно алкоголь защищает мозг, как надеются ученые, поможет понять, как можно добиться того же эффекта иными путями.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена