Ученые признали небольшие количества спиртного полезными для мозга

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Употребление небольших количеств вина и других спиртных напитков защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Как правило, длительный прием больших количеств алкоголя вредит работе центральной нервной системы, а не помогает ей. С другой стороны, нам удалось показать, что небольшие дозы спиртного являются полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от "мусора", — заявила Майкен Недергаард (Maiken Nedergaard) из университета Рочестера (США).

Сегодня ученые все чаще спорят о том, является ли алкоголь опасным для здоровья человека в любых количествах, или же его умеренное употребление может вести к благоприятным последствиям.

За последние три года сразу несколько групп биологов показали, что вино и многие другие легкие спиртные напитки снижают вероятность заполучить инфаркт, диабет и болезнь Альцгеймера. Другие ученые, наоборот, заявляли о том, что алкоголь не связан с повышенной продолжительностью жизни, как заявляли представители первой группы исследователей.

Недергаард и ее коллеги нашли возможное объяснение этим разночтениям, наблюдая за тем, как алкоголь влияет на работу так называемой глимфатической системы. Она представляет собой набора из множества каналов внутри мозга, которые временно возникают между его клетками во время сна и помогают спинномозговой жидкости "вымывать" весь белковый мусор из нейронов и удалять его из нервной ткани.

В последние годы ученые начали считать, что нарушения в работе этой системы "промывки мозга" могут приводить к массовой гибели нейронов и развитию болезни Альцгеймера, Паркинсона и целого ряда других нейродегенеративных заболеваний. Связь между умеренным употреблением алкоголя и пониженной вероятностью развития болезни Альцгеймера натолкнула авторов статьи на мысль, что спиртное может воздействовать на эти каналы.

Руководствуясь этой идеей, Недергаард и ее коллеги приобрели несколько десятков мышей, разделили их на две группы и проследили за тем, как большие и небольшие дозы алкоголя будут влиять на качество "промывки" их мозга.

Как показали эти опыты, регулярное употребление больших порций алкоголя вызывает воспаления в мозге и мешает нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток мозга, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы. Эти нарушения в работе системы очистки мозга отражались и на поведении животных – они гораздо хуже запоминали новую информацию и контролировали свои движения, чем непьющие особи.

С другой стороны, регулярное употребление небольших доз спиртного, эквивалентных примерно двум стаканам вина в день, наоборот, ускоряло "промывку мозга" и снижало вероятность развития воспалений. Такие мыши, как отмечают ученые, соображали и двигались не хуже, чем их сородичи из контрольной группы.

Подобные результаты экспериментов, как считают Недергаард и ее коллеги, говорят в пользу того, что умеренные дозы спиртного действительно могут защищать человека от развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия и других проблем с мозгом. Понимание механизма того, как именно алкоголь защищает мозг, как надеются ученые, поможет понять, как можно добиться того же эффекта иными путями.