Названа еще одна опасность ибупрофена

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Международная группа ученых из Франции, Шотландии и Дании обнаружила, что употребление популярного обезболивающего — ибупрофена — в первом триместре беременности негативно влияет на фертильность плода женского пола. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Human Reproduction.

Считается, что девочки рождаются с определенным количеством яйцеклеток, их число формируется еще во время внутриутробного периода и изменить его в большую сторону уже нельзя.

Ученые на протяжении нескольких лет изучали ткани яичников эмбрионов в возрасте от семи до двенадцати недель. У тех образцов, которые подвергались влиянию ибупрофена, число яйцеклеток сокращалось вдвое, а зародышевых клеток — уменьшалось до 75%.

Иными словами, обезболивающее или убивало яйцеклетки плода, или просто останавливало их рост. Для будущей девочки это означает возникновение во взрослой жизни проблем с зачатием и вероятность ранней менопаузы.

Ранее ученые из Копенгагенского университета выяснили, что чрезмерное употребление ибупрофена приводит к мужскому бесплодию.