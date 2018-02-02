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Гробницу фараона Тутанхамона вновь изучают в поисках захоронения Нефертити

11:1802.02.2018
(обновлено: 11:19 02.02.2018)
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© AP Photo / Nariman El-MoftyГробница Тутанхамона в Египте. Архивное фотоГробница Тутанхамона в Египте. Архивное фото
© AP Photo / Nariman El-Mofty

КАИР, 2 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Итальянские ученые проводят третье по счету исследование гробницы знаменитого фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора в Египте в поисках захоронения царицы Нефертити, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Один из саркофагов фараона Египта Тутанхамона
© AP Photo / Amr Nabil
Археологи начали поиски гробницы супруги Тутанхамона
Решение о проведении третьего дополнительного исследования было принято на международной научной конференции в Каире в 2016 году. Оно должно дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити. Теорию о спрятанной гробнице Нефертити выдвинул британский археолог Николас Ривз.

В заявлении министерства указывается, что итальянские специалисты ведут работы с использованием передового оборудования. Исследование продлится неделю, за ним последует кропотливая работа по изучению полученных данных, после чего ученые вынесут свой вердикт.

Согласно теории Ривза, в одной из стен гробницы фараона Тутанхамона может быть скрыт вход в гробницу знаменитой древнеегипетской царицы Нефертити, чью усыпальницу до сих пор не нашли. Вход, возможно, был искусно замаскирован штукатуркой с фресками в одной из стен гробницы молодого фараона, которого считают ее приемным сыном. Такое заключение британский ученый сделал после детального изучения трехмерных лазерных сканированных снимков гробницы, а также ее планировки.

Золотой саркофаг Тутанхамона
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Тутанхамон был косолапым, ходил с палкой и умер от малярии
По словам Ривза, он, изучая трехмерную копию гробницы и задаваясь вопросом, почему гробница Тутанхамона значительно меньше усыпальниц других древнеегипетских царей, по целому ряду фактов пришел к заключению, что эта гробница изначально предназначалась для царицы, а не для царя. Использовать ее для погребения фараона пришлось из-за скоропостижной кончины Тутанхамона и отсутствия другого подходящего места под усыпальницу. Ученый предложил проверить свою теорию с помощью радара, который позволяет легко обнаружить возможные пустоты за стенами усыпальницы.

Это предложение британца было принято тогдашним министром по делам памятников древности Египта Мамдухом ад-Дамати. Исследования были проведены, и министерство по делам древностей Египта сообщило, что радар действительно обнаружил за одной из стен гробницы два помещения. Кроме того, исследование показало присутствие за стеной предметов органического происхождения, возможно, костей или дерева, а также других — из металла. Ривз предложил продолжить исследование и сделать в стене гробницы отверстие, чтобы доказать результаты, полученные с помощью радара. Однако проводить какие-либо исследования, способные нанести ущерб этому бесценному памятнику, отказался нынешний министр Халед аль-Аннани. Было решено провести третье дополнительное исследование с помощью радара.

Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты
© ScanPyramids mission
Ученые обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату‍
Почти нетронутую грабителями гробницу Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии всех времен. Королева Нефертити, которую считают приемной матерью Тутанхамона и женой фараона Эхнатона, являлась одной из самых влиятельных и красивых женщин своего времени. Ученые до сих пор так и не смогли разгадать загадку места упокоения царицы, чье имя переводят как "Прекрасная пришла".

Российские ученые обнаружили в Египте мумию с золотой маской
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкРоссийские археологи под руководством Галины Беловой (на фото) из Центра египтологических исследований РАН более семи лет ведут раскопки древнего некрополя, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Российские археологи под руководством Галины Беловой (на фото) из Центра египтологических исследований РАН более семи лет ведут раскопки древнего некрополя, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкОчередной находкой ученых стала богатая мумия египтянина, который жил предположительно в греко-римский период истории Египта.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Очередной находкой ученых стала богатая мумия египтянина, который жил предположительно в греко-римский период истории Египта.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкРаскопки проходили в малоисследованном археологами Фаюмском оазисе Египта, который находится в сотне километров к юго-западу от Каира.Рабочие у некрополя Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Раскопки проходили в малоисследованном археологами Фаюмском оазисе Египта, который находится в сотне километров к юго-западу от Каира.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкМумия находится в хорошем состоянии, и ее льняной погребальный саван не был поврежден.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Мумия находится в хорошем состоянии, и ее льняной погребальный саван не был поврежден.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкГолова мумии закрыта маской из спрессованного папируса, покрытой позолотой и синей краской, на которой изображен бог неба Кхебр.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Голова мумии закрыта маской из спрессованного папируса, покрытой позолотой и синей краской, на которой изображен бог неба Кхебр.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкУченые более семи лет ведут раскопки в древнем некрополе, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат. Этот район начинали исследовать египетские археологи, но сейчас их дело продолжают российские специалисты.Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Ученые более семи лет ведут раскопки в древнем некрополе, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат. Этот район начинали исследовать египетские археологи, но сейчас их дело продолжают российские специалисты.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкГрудь мумии, обнаруженной в районе древнего некрополя, украшена образом богини Исиды.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Грудь мумии, обнаруженной в районе древнего некрополя, украшена образом богини Исиды.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкДеревянный саркофаг, в котором была обнаружена мумия, был сильно поврежден, однако на нем остались некоторые яркие росписи.Фрагмент расписного деревянного саркофага в котором была найдена мумия в Фаюмском оазисе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Деревянный саркофаг, в котором была обнаружена мумия, был сильно поврежден, однако на нем остались некоторые яркие росписи.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкДальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения и раскрыть некоторые тайны жизни людей в те времена. На фото: заместитель руководителя экспедиции Центра Египтологических исследований РАН в Фаюме Елена Толмачева и начальник рабочих Али у расписного деревянного саркофага, в котором была найдена мумия.Экспедиция ЦЕИ РАН нашла мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Дальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения и раскрыть некоторые тайны жизни людей в те времена. На фото: заместитель руководителя экспедиции Центра Египтологических исследований РАН в Фаюме Елена Толмачева и начальник рабочих Али у расписного деревянного саркофага, в котором была найдена мумия.
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