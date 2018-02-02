В Якутии нашли крупный фрагмент запущенной с Восточного ракеты

ХАБАРОВСК, 2 фев- РИА Новости. Поисковая группа в пятницу обнаружила в Вилюйском районе Якутии крупный фрагмент отделяемой части ракеты ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной в четверг с космодрома Восточный в Приамурье, сообщил РИА Новости представитель КГУ "Служба спасателей Якутии".

Ранее сообщалось, что в четверг спасатели зафиксировали в Вилюйском и Алданском районах Якутии 7 точек падения отделяемых частей ракеты-носителя, их зафиксировал радиолокационный комплекс. К местам падения отправились беспилотники и вертолеты.

"В Алданском районе поиски пока не принесли результатов. В Вилюйском районе беспилотники вчера обнаружили крупный фрагмент. Сегодня группа на месте там побывала, фрагмент исследовали, взяли пробы", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что до старта ракеты в предполагаемых местах падения фрагментов были взяты пробы снега, воздуха и почвы. После падения фрагментов экологический мониторинг продолжится.

Также в пятницу сообщалось, что на территории Амурской области найдены все четыре упавшие части ракеты-носителя.