МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили руины более 60 тысяч строений цивилизации майя, спрятанных в джунглях на севере Гватемалы, пишет издание National Geographic.

Сообщается, что открытию помогло использование революционной технологии лидара (оптического локатора), с помощью которого они в цифровом формате убрали кроны деревьев с аэроснимков ландшафта. Ученые обнаружили оставшиеся руины строений, включая дома, дворцы, дороги, террасы и сложные системы ирригации.

"(Полученные с помощью лидара — ред.) изображения четко дают понять, что весь это регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой были сильно недооценены", — заявил археолог колледжа города Итака в США Томас Гаррисон, который специализируется на использовании цифровых технологий в археологических исследованиях.

Гаррисон состоит в группе ученых, принявших участие в проекте, инициатором которого стал гватемальский фонд PACUNAM, специализирующийся на исследовании и сохранении наследия цивилизации майя. В ходе исследования ученые охватили площадь в 2,1 тысячи квадратных километров на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve, расположенного в департаменте Петен на севере страны.

"С новыми доказательствами, полученными благодаря технологии лидара в Центральной Америке и в Ангкор-Вате (Камбоджа — ред.), мы можем предположить, что эти сложные сообщества могли сформироваться в тропиках и вышли оттуда", — заявил еще один участник проекта, археолог Марчелло Кунуто из Тулейнского университета.

"Большинство людей спокойно считали, что численность населения (майя – ред.) составляла около 5 миллионов", — заявил Франциско Эстрада-Белли, еще один археолог из Тулейнского университета. "С новыми данными более не является безосновательным полагать, что там было от 10 до 15 миллионов человек, при этом многие жили в низменных и болотистых районах, которые многие из нас ранее считали непригодными для жизни", — добавил ученый.