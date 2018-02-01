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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли "дуэт" бактерий, напрямую вызывающих рак прямой кишки

22:0001.02.2018
(обновлено: 22:01 01.02.2018)
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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Биологи открыли необычный пример симбиоза двух совершенно разных бактерий в пищеварительной системе человека, совместно способствующих развитию рака прямой кишки, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
Биологи открыли микробов, целенаправленно вызывающих рак прямой кишки
За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.

К примеру, бактерии Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня главными пособниками развития рака желудка и прямой кишки у человека, а на корнях растений часто появляются опухоли благодаря их заражению микробов Agrobacterium tumefaciens и десятком других бактерий.

Синтия Сирс (Cynthia Sears) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) и ее коллеги открыли крайне необычный пример подобного влияния микробов на здоровье кишечника человека, изучая несколько необычных случаев развития рака прямой кишки, возникших у людей, генетически предрасположенных к его развитию.

У пациентов, с которыми работала команда Сирс, был поврежден ген APC, отвечающий за починку разрывов в ДНК. Его поломка заметно повышает вероятность появления полипов, относительно безобидных доброкачественных опухолей, и обычно приводит к появлению рака прямой кишки уже в молодые годы жизни.

Как недавно заметили биологи, вероятность развития полипов и злокачественных опухолей у носителей подобных мутаций очень сильно зависит от видового состава и прочих свойств их микрофлоры. Сирс и ее коллеги заметили, что сильнее всего развитию рака способствовали два вида микробов – Bacteroides fragilis и один из штаммов обычной кишечной палочки (Escherichia coli).

Чашка Петри с бактериями
© Fotolia / ET1972
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И тот, и другой микроб выделяли большие количества токсинов, что заставило ученых предположить, что эти вещества могут обладать канцерогенными свойствами и ускорять развитие рака. Они проверили эту теорию, пересадив большие количества этих микробов в кишечник мышей, предрасположенных к развитию рака.

К большому удивлению ученых, подобная процедура никак не повлияла на жизнь грызунов – появление колоний кишечной палочки или Bacteroides fragilis не ускорило формирование опухолей, что противоречило результатам клинических анализов.

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Эта неудача натолкнула биологов на мысль, что бактерии могут ускорять развитие рака не сами по себе, а в своеобразном "тандеме", усиливая действия токсинов второго микроба. Как показали повторные эксперименты, это действительно было так – комбинация бактерий ускорила и рост полипов, и злокачественных опухолей в кишечнике мышей.

Существование подобных бактериальных "ансабмлей", как отмечают биологи, говорит о том, что медикам следует искать следы не только одиночных микробов, таких как Heliobacter pylori, способных вызывать рак самостоятельно, но и комбинаций из нескольких микроорагнизмов, чья роль в развитии болезни не так очевидна.

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