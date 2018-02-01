Ученые открыли "дуэт" бактерий, напрямую вызывающих рак прямой кишки

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Биологи открыли необычный пример симбиоза двух совершенно разных бактерий в пищеварительной системе человека, совместно способствующих развитию рака прямой кишки, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.

К примеру, бактерии Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня главными пособниками развития рака желудка и прямой кишки у человека, а на корнях растений часто появляются опухоли благодаря их заражению микробов Agrobacterium tumefaciens и десятком других бактерий.

Синтия Сирс (Cynthia Sears) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) и ее коллеги открыли крайне необычный пример подобного влияния микробов на здоровье кишечника человека, изучая несколько необычных случаев развития рака прямой кишки, возникших у людей, генетически предрасположенных к его развитию.

У пациентов, с которыми работала команда Сирс, был поврежден ген APC, отвечающий за починку разрывов в ДНК. Его поломка заметно повышает вероятность появления полипов, относительно безобидных доброкачественных опухолей, и обычно приводит к появлению рака прямой кишки уже в молодые годы жизни.

Как недавно заметили биологи, вероятность развития полипов и злокачественных опухолей у носителей подобных мутаций очень сильно зависит от видового состава и прочих свойств их микрофлоры. Сирс и ее коллеги заметили, что сильнее всего развитию рака способствовали два вида микробов – Bacteroides fragilis и один из штаммов обычной кишечной палочки (Escherichia coli).

И тот, и другой микроб выделяли большие количества токсинов, что заставило ученых предположить, что эти вещества могут обладать канцерогенными свойствами и ускорять развитие рака. Они проверили эту теорию, пересадив большие количества этих микробов в кишечник мышей, предрасположенных к развитию рака.

К большому удивлению ученых, подобная процедура никак не повлияла на жизнь грызунов – появление колоний кишечной палочки или Bacteroides fragilis не ускорило формирование опухолей, что противоречило результатам клинических анализов.

Эта неудача натолкнула биологов на мысль, что бактерии могут ускорять развитие рака не сами по себе, а в своеобразном "тандеме", усиливая действия токсинов второго микроба. Как показали повторные эксперименты, это действительно было так – комбинация бактерий ускорила и рост полипов, и злокачественных опухолей в кишечнике мышей.

Существование подобных бактериальных "ансабмлей", как отмечают биологи, говорит о том, что медикам следует искать следы не только одиночных микробов, таких как Heliobacter pylori, способных вызывать рак самостоятельно, но и комбинаций из нескольких микроорагнизмов, чья роль в развитии болезни не так очевидна.