Ученые рассказали, как похудеть на рабочем месте

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американские ученые сообщили, что отказ от сидячего места в офисе помогает сбросить около трех килограммов в год. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте European Journal of Preventive Cardiology.

Согласно исследованию, офисным служащим, чтобы похудеть на рабочем месте без смены режима питания, достаточно проводить шесть часов в день стоя на ногах.

Средняя разница в расходе энергии, по информации специалистов, составила 0,15 калории в минуту. Таким образом, за день можно потратить лишние 54 калории. Отмечается, что такой способ похудения особенно подходит мужчинам из-за большей мышечной массы.

Исследователи также обратили внимание на дополнительные преимущества "стоячей" работы. "В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета", — говорит руководитель группы ученых, профессор Франциско Лопез-Джименез.