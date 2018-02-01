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РИА Наука
РИА Наука

Биологи из США "научили" иммунитет мышей очень быстро уничтожать рак

16:2301.02.2018
(обновлено: 17:07 01.02.2018)
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© Depositphotos / VtanovskiРаковые клеткиРаковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Стэнфордские медики разработали новый тип иммуннотерапии, который позволяет "натравливать" иммунные клетки на конкретные опухоли и полностью  уничтожать их за считанные дни, и проверили ее работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
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"Сами по себе эти антитела и молекулы никак не будут действовать на рак, но их комбинация имеет радикально иные свойства. Мы предполагаем, что их смесь будет столь же эффективно работать и при лечении пациентов, а также при борьбе с другими типами рака", — рассказывает Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

На сегодня уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.

Леви и его коллеги разработали крайне эффективную версию иммунотерапии, проверяя опасную, но потенциально революционную идею "дрессировки" иммунных клеток при помощи самой же опухоли. Для этого необходимо заставить их пробраться внутрь новообразования и начать считывать антигены, присутствующие на поверхности "взбунтовавшихся" клеток.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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В прошлом, попытки реализовать подобные идеи уже заканчивались неудачно, так как многие раковые клетки или остаются "невидимыми" для иммунитета, или же они активно мешают его работе, не позволяя Т-клеткам, главным "дирижерам" иммунной системы, сблизиться с ними и опознать их.

Леви и его коллеги предположили, что эту проблему можно ликвидировать при помощи специальной комбинации из антител и сигнальных молекул, которые будут принудительно "включать" иммунные тельца и заставлять их атаковать рак, игнорируя те сигналы, которые вырабатывают опухолевые клетки.

Экспериментируя на культурах клеток, ученые обнаружили, что нужного эффекта можно добиться, используя всего две молекулы – антитело, подавляющее работу сигнального белка OX40, заставляющего Т-клетки отступить, и короткую цепочку ДНК, стимулирующую работу гена TLR9, который отвечает за активацию врожденной и приобретенной иммунной реакции.

Работу этой комбинации препаратов биологи проверили на нескольких мышах, генетически предрасположенных к развитию рака груди. Как показали их опыты, ввод этой смеси в уже сформировавшуюся опухоль привело к ее полному уничтожению уже через 10 дней, причем соседние с ней новообразования так же начали уменьшаться, несмотря на то, что ученые не пытались с ними бороться.

Клетка-“ктулху” в опухоли рака молочной железы
© Emiko Paul, Quade Paul, Echo Medical Media; Ron Gamble, UAB Insight
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Более того, дальнейшие наблюдения показали, что подобная "вакцина" защитила мышей от повторного появления новых очагов рака груди, несмотря на их предрасположенность к его развитию, а также уничтожила опухоли других видов рака, имплантированных в их тело хирургическим путем.

Все это, как считает Леви, говорит о том, что подобная иммуннотерапия имеет большие клинические перспективы, если ее работоспособность будет доказана в ходе первых клинических опытов на добровольцах, которые могут начаться уже в ближайшие годы.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Денис Попов
Дай бог, чтобы это оказалось правдой и учёные нашли бы работающее лекарство.
16:51
01.02.2018
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