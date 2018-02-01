Ученые нашли в Индии невероятно древние "человеческие" орудия труда

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Археологи нашли в Индии множество орудий труда, предположительно изготовленных предками современных людей около 178 тысяч лет назад, что в очередной раз говорит о раннем времени появлении нашего вида, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы не можем точно сказать, какой вид гоминид, Homo sapiens или древние люди, оставил эти орудия труда, так как у нас нет окаменелостей их создателей. С другой стороны, различия в устройстве орудий труда говорит о том, что мезолитические "технологии" появились в Индии задолго до предполагаемого времени исхода людей из Африки, 125 тысяч лет назад. Эта находка хорошо сочетается с другими последними открытиями", — пишет Ашок Сингхви (Ashok Singhvi) из Лаборатории изучения физики в Ахмедабаде (Индия) и его коллеги.

В поисках корней человечества

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.

С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.

Сингхви и его коллеги нашли новые свидетельства того, что человечество могло возникнуть гораздо раньше, чем считали антропологи, и покинуть Африку задолго до предполагаемого исхода из "колыбели человечества", изучая орудия труда, найденные в окрестностях деревни Аттирампаккам на юго-востоке Индии в середине 80 годов прошлого века.

Эти орудия труда достаточно давно считались самыми древними следами пребывания человека и его древних родичей на территории полуострова Индостан, однако их точный возраст, из-за характера залегания этих артефактов и манеры их извлечения из грунта, оставался загадкой для ученых.

Как предполагали археологи, часть из этих орудий, относившаяся к древней ашельской культуре, была оставлена прямоходящими людьми, денисовцами или неандертальцами, а другие, обладавшие более совершенным устройством, были созданы первыми кроманьонцами значительно позже. Сингхви и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, используя методы физики.

Потерянные следы

Для вычисления возраста орудий труда ученые воспользовались простой закономерностью – породы, попавшие под Землю, будут постепенно накапливать в себе следы распада атомов урана и других нестабильных элементов. Эти следы можно заметить, подсветив породы при помощи инфракрасного лазера и наблюдая за тем, как долго они будут светиться после прекращения облучения.

Руководствуясь этой идеей, ученые определили возраст всех орудий труда, найденных в Аттирампаккаме, а также тех слоев пород, где они были найдены, что позволило им определить, как долго жили древние люди здесь и как менялись их традиции изготовления орудий труда.

Анализ этих данных раскрыл два необычных эпизода в истории этого уголка Индии, когда жизнь древних людей резко менялась. В первый раз это произошло примерно 385 тысяч лет назад, когда грубые ашельские рубила начали уступать место более миниатюрным и острым рубилам, изготовленным по так называемой леваллуазской традиции. К ней же принадлежат орудия труда из пещеры Джебель Ируд в Марокко, где были найдены древнейшие останки современных людей.

Следующая технологическая революция произошла заметно позже, примерно 178 тысяч лет назад, когда жители Аттирампаккама еще раз сменили технологический уклад, перейдя на усовершенствованную версию леваллуазской традиции и полностью отказавшись от ашельских рубил. Этот прогресс прерывается примерно 78-74 тысячи лет назад, когда следы жизни людей резко исчезают из отложений.

Как считают ученые, таинственная пропажа первых жителей Индии была связана с извержением супервулкана Тоба, которое произошло примерно 80-75 тысяч лет назад. Оно привело к наступлению длительной "вулканической зимы" и, по всей видимости, к полному исчезновению людей за пределами Африки, что заставляло ученых считать, что наш вид имеет достаточно короткую историю существования. Находки в Индии и Марокко, как надеются археологи, поменяют это ошибочное представление.