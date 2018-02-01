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В Японии разработали новый метод диагностики болезни Альцгеймера

14:1701.02.2018
04800
© Fotolia / romasetМедицинская лаборатория. Архивное фотоМедицинская лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / romaset

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ученые из японского Национального центра гериатрии и геронтологии (National Center for Geriatrics and Gerontology) разработали новый метод диагностирования болезни Альцгеймера с помощью высокочувствительного анализа крови, сообщается в пресс-релизе центра.

Спящий мужчина. Архивное фото
© Fotolia / milatas
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Этот анализ, для которого необходимо всего 0,5 миллилитра крови, поможет выявить людей, находящихся в зоне риска развития болезни Альцгеймера, говорится в сообщении. В разработке принимали участие также Научно-исследовательская лаборатория масс-спектрометрии Коити Танака и представители австралийского центра по изучению старения (AIBL).

Одним из существенных факторов появления болезни Альцгеймера является отложение в мозге пептида бета-амилоида. Отложение этого пептида начинается примерно за 30 лет до наступления симптомов деменции без каких-либо признаков когнитивных расстройств. Как отмечается в пресс-релизе центра, около 20-40 процентов пожилого населения имеют в мозге значительное количество бета-амилоида. Это не обязательно может привести к болезни Альцгеймера, но эти люди находятся в "зоне риска".

"Новый анализ крови может выявить людей с отклоняющимся от нормы количеством бета-амилоида в мозге с точностью примерно в 90 процентов", — дополняется в релизе.

Человек, страдающий психическим расстройством
© Depositphotos / Wisky
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"На данный момент доступны только позитронно-эмиссионная томография и анализ спинномозговой жидкости для определения отложения бета-амилоида, однако эти анализы дорогие и/или инвазивные", — заявил начальник лаборатории центра Акинори Накамура, слова которого приводятся в сообщении.

Поэтому минимально инвазивный и малозатратный анализ крови необходим, полагает Накамура. По его словам, это "исследование важно, потому что оно демонстрирует не только высокую эффективность этого анализа крови, но также его надежность и воспроизводимость".

Генеральный директор Исследовательского института центра Кацухико Янагисава, которого цитирует пресс-служба, заявил, что анализ будет способствовать разработке эффективных лекарств от заболевания Альцгеймера.

По его словам, наиболее эффективным способом лечения заболевания является вмешательство на сроках, на которых еще не проявились признаки деменции. "Ожидается, что наш анализ крови позволит проводить осмотр, чтобы выявить людей "в зоне риска", которых возьмут на доклинические… испытания", — отметил Янагисава.

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