Астроном-любитель из Канады нашел спутник IMAGE, пропавший в 2005 году

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ученые NASA подтвердили, что зафиксированный астрономом-любителем сигнал от спутника на сама деле принадлежит потерянному в 2005 году спутнику IMAGE.

"Было подтверждено, что обнаруженный 20 января спутник является спутником NASA IMAGE", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского космического агентства.

"Команде NASA удалось считать некоторые основные служебные данные с космического аппарата, которые предполагают, что по меньшей мере его центральная система управления исправна", — сообщили в NASA. Теперь ученые и инженеры попробуют изучить полученные данные, чтобы узнать больше о состоянии спутника. Как сообщается на сайте, на это у специалистов может уйти около двух недель.

Как стало известно ранее, астроном-любитель из Канады Скотт Тилли занимался поиском потерянного при запуске космического аппарата Zuma. Во время поиска он смог зафиксировать сигнал от спутника на высокой околоземной орбите. Проведенное Тилли первичное исследование показало, что это может быть IMAGE.

Спутник IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) был запущен в марте 2000 году для изучения магнитосферы Земли. В декабре 2005 года связь с ним была неожиданно потеряна. Ученые безуспешно пытались установить с ним связь. В 2007 году миссия была признана законченной.

"Как человек, который с детства любит космос, я счастлив, что смог сделать что-то полезное", — приводит телеканал CBC слова Тилли.

В начале января компания SpaceX осуществила запуск секретной миссии Zuma для правительства США. После старта СМИ сообщили, что аппарат стоимостью в несколько миллиардов долларов не смог отделиться от второй ступени и, вероятно, был потерян. Официального подтверждения этому до сих пор нет. SpaceX многократно заявляла о том, что ракета-носитель выполняла запуск в штатном режиме и отработала задачу без проблем. Производитель аппарата Northrop Grumman, которая также изготовила механизм, ответственный за отделение аппарата от несущей его ракеты, никак не комментирует сообщения о возможном провале миссии.