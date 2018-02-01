Путин дал зеленый свет созданию сверхтяжелой ракеты-носителя

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал зеленый свет созданию новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, эскизный проект стартового комплекса разработают до конца следующего года, сообщил журналистам в четверг глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Сверхтяж" предполагается использовать для лунных и марсианских миссий.

"Что касается ракеты-носителя сверхтяжелого класса, то есть одна приятная новость — на этой неделе был подписан указ президента РФ о том, что на космодроме Восточный будут создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса. Определены три этапа. На первом этапе, в 2018-2019 годах, должен быть сделан эскизный проект", — сказал он.

Комаров добавил, что с конца 2019 года Роскосмос должен будет сформировать подпрограмму, которую внесут в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов.

"До 2028 года здесь (на Восточном) будет создан комплекс и наземная инфраструктура, и одновременно будет разработана ракета-носитель сверхтяжелого класса", — добавил глава "Роскосмоса".

Как сообщалось, Россия предполагает задействовать новую ракету-носитель сверхтяжелого класса для вывода на орбиту международной окололунной станции Deep Space Gateway. Летные испытания новой сверхтяжелой ракеты-носителя, по плану, должны начаться к 2027 году.

Однако казус ситуации доныне был в том, что создание "сверхтяжа" в Федеральную космическую программу пока не включено. Не исключалось, что в связи с этим ее могут пересмотреть, и теперь, с подписанием соответствующего указа президента России, формальности должны быть решены.

По данным портала госзакупок, новый стартовый комплекс на космодроме Восточный будет создан в универсальном исполнении и позволит проводить запуски как ракет-носителей среднего класса, так и сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту грузов массой более 70 тонн.