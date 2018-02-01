КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 1 фев – РИА Новости. На расчетную орбиту вывели два российских спутника "Канопус-В", сообщили в "Роскосмосе".

Аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" ведут мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

В четверг утром ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома "Восточный". Запущенный разгонный блок "Фрегат" нес 11 спутников: два российских и девять иностранных (систему S-Net из четырех спутников, четыре американских аппарата слежения за морскими судами LEMUR и один экспериментальный немецкий аппарат D-Star One).

Третий пуск с Восточного должен был пройти 22 декабря 2017 года. Однако старт перенеслииз-за неудачного второго запуска, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.