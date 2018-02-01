В Якутии зафиксировали семь точек падения частей ракеты "Союз-2.1а"

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Спасатели зафиксировали в двух районах Якутии 7 точек падения отделяемых частей ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости представитель Службы спасения Якутии.

Ракета стартовала в 5.07 мск.

"На место падения в Вилюйском и Алданском районах отправились беспилотники и два вертолета. Всего зафиксированы 7 точек падения, одну из них спасатели увидели визуально. Сейчас туда направляются специалисты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также падения фрагментов зафиксировал радиолокационный комплекс.

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск "за" 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года "Роскосмос" уточнил, что пуск планируется первого февраля.