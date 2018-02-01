Назван неожиданный вред подсолнечного масла

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Длительное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира может привести к серьезным проблемам с печенью, выяснили ученые из Гранадского университета. Об открытии сообщается на сайте Medicalxpress со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry.

Исследователи провели комплексный анализ реакции печени крыс на длительное употребление оливкового и подсолнечного масла, а также рыбьего жира. В частности, специалисты измеряли длину теломер, следили за ультраструктурными изменениями в органе с помощью электронного микроскопа.

Ученые выяснили, что печень была более здоровая у группы крыс, употреблявших в пищу оливковое масло. В свою очередь, подсолнечное масло приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, изменял длину теломер и замедлял дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях. Также подсолнечное масло и рыбий жир повышали шансы заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.

Теломеры — концевые участки хромосом, укорачивание которых связано со старением, а удлинение — с возникновением рака.

Метаболический неалкогольный стеатогепатит вызывается чрезмерным накоплением триглицеридов в печени с активацией свободного радикального окисления, повреждения клеточных мембран. При отсутствии должного лечения стеатогепатит переходит в цирроз печени.