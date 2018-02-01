Росатом закажет в Финляндии проекты судов для вывоза СПГ с Ямала

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) планирует заказать у одного из ведущих мировых разработчиков ледоколов и ледовых судов финской Aker Arctic Technology разработку концептуального проекта линейного ледокола и предварительную концепцию проекта танкера-газовоза ледового класса Arc5, необходимых для перевозки сжиженного природного газа из российского морского порта Сабетта, следует из открытых материалов на сайте закупок "Росатома".

Кроме того, Росатомфлот заказывает у Aker Arctic Technology проведение модельных испытаний линейного ледокола проекта Aker ARC 123.

Отмечается, что в настоящее время Росатомфлот рассматривает возможность и выражает интерес к использованию Aker Arctic Technology в качестве поставщика услуг по исследованию ледокольного сопровождения газовоза типа Ямалмакс (Yamalmax) для сжиженного природного газа и изучению вариантов пропульсивного комплекса нового ледокола типовой мощности 40 МВт.

Согласно материалам, Aker Arctic Technology предстоит выполнить концептуальный проект и провести модельные ледовые испытания ледокола шириной 46 метров, работающего на сжиженном газе. Объем этих работ заключается в изучении влияния ширины ледокола на скорость проводки газовоза типа "Ямал-макс".

Помимо этого, финская компания должна будет выполнить предварительную проектную проработку и осуществить ледовые модельные испытания газовоза ледового класса Arc5, пригодного для круглогодичной эксплуатации на линии Сабетта-Европа. Судно будет предназначено для плавания под проводкой ледоколов и будет иметь типоразмер Ямалмакс (170-175 тысяч кубометров), подходящий для СПГ-терминала в Сабетте.

Что касается линейного ледокола мощностью 40 МВт проекта Aker ARC 123, то Aker Arctic Technology должна провести его ледовые модельные испытания с двумя вариантами пропульсивного комплекса.

Общая стоимость договора на все эти работы – 28 миллионов рублей с НДС. Работы должны быть завершены в начале июня нынешнего года.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Росатомфлот заказал у Aker Arctic Technology разработку концептуального проекта работающего на СПГ ледокола проекта Aker ARC 123 мощностью 40 МВт. Запасы сжиженного газа на ледоколе должны составлять около 10 тысяч кубометров. Ледокол будет автономен в течение 20-25 суток.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.

Производство сжиженного природного газа на первой технологической линии завода началось в начале декабря 2017 года, после чего началась отправка танкеров с СПГ из порта Сабетта.