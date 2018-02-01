Росатом наметил сроки поставок ловушек расплава топлива для АЭС в Египте

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки одной из систем защиты будущих энергоблоков первой египетской АЭС "эд-Дабаа" — устройств локализации расплава активной зоны (так называемых ловушек расплава) планируется начать в 2020 году, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.
Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
Как следует из конкурсных материалов, ловушку расплава для энергоблоков №№1 и 2 АЭС "эд-Дабаа" намечено поставить в 2020 году, для блока №3 – в 2021 году и для блока №4 – в 2022 году. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию блока №1 этой атомной станции намечен на 2026 год.
В качестве референтного (эталонного) оборудования рассматривается ловушка расплава, смонтированная на энергоблоках №№1 и 2 Белорусской АЭС, строящейся также с участием России.