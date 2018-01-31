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РИА Наука

Оттенки красного: жители Сибири и Дальнего Востока увидели суперлуние

Сюжет:
Главное за 31 января 2018 года (12)
18:4831.01.2018
(обновлено: 20:59 31.01.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое у мечети Сердце Чечни в Грозном. 31 января 2018Суперлуние, наблюдаемое у мечети Сердце Чечни в Грозном. 31 января 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Жители ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, которым в среду повезло с погодой, смогли увидеть полное затмение красной Луны. Очевидцы отмечали в цвете диска разные оттенки – от коричневого до желто-голубого, смотрели в телескопы и жаловались на головокружение.

© AP Photo / Yevgeny UvarovПолная луна над памятником героям Красной Армии во Владивостоке
© AP Photo / Yevgeny Uvarov
Полная луна над памятником героям Красной Армии во Владивостоке

Сегодня можно увидеть редкое астрономическое явление: полное затмение Луны совпадает с суперлунием. Видимый диаметр Луны увеличивается примерно на 8%, а сам спутник Земли становится красно-бурым.

По словам специалистов планетария Кемеровского госуниверситета, огромную Луну можно увидеть несколько раз в год, а полное затмение — раз в несколько лет. Последнее в Западной Сибири было в апреле 2013 года, следующее ожидается в 2022 году. Однако одновременно два этих явления случаются нечасто.

Счастливчики с окнами на восток

Суперлуние. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач рассказала о влиянии суперлуния на самочувствие
В Южно-Сахалинске установилась ясная погода, благодаря чему астрономическое явление можно проследить от первой до последней фазы. Многие начали наблюдать за Луной уже после того, как она поднялась достаточно высоко над горизонтом, поэтому назвали ее скорее обычной. Однако те, кто смотрел за восхождением Луны с самого начала, засвидетельствовали, что спутник действительно был очень большим и необычного красного цвета.

Социальные сети уже пестрят фотографиями необычного явления, сделанными счастливчиками, окна которых выходят на восток. Наблюдать за Луной непосредственно на улице в 25-градусный мороз осмелились немногие. Кульминация — полное затмение Луны — произошла около полуночи по местному времени.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСуперлуние и частичное солнечное затмение, наблюдаемые в Новосибирске вблизи градирен ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суперлуние и частичное солнечное затмение, наблюдаемые в Новосибирске вблизи градирен ТЭЦ-5

В Хабаровске при ясном небе местные жители увидели частично закрытую Луну, при этом размер ее — не больше обычного. Очевидцы отмечают на диске точную круглую тень Земли.

Наблюдение Луны
© РИА Новости, Инфографика
Правила наблюдения Луны

Красная Луна

В Сети появилось видео суперлуния
В Сети появилось видео суперлуния
Ясная погода позволила жителям Владивостока также увидеть "красное суперлуние". Несмотря на то, что температура в городе около 14 градусов мороза, десятки горожан приехали на видовые площадки посмотреть редкое природное явление и сделать фотографии. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит ближе к Земле, но, по словам жителей Владивостока, сегодня ее видно лучше не стало, при этом она поменяла цвет на красно-коричневый.

В Благовещенске в 20.00 все выглядело как обычное полнолуние. К 22.00 луна практически полностью скрылась. Ее диск окрасился в желто-серый цвет. Желающих наблюдать необычное явление с улицы было немного, в городе около 20 градусов мороза. Однако те, кто отважился выйти из дома, уже делятся в соцсетях фотографиями с хэштегами #суперлуние. Многие сообщают, что им удалось заснять последовательно несколько фаз необычного природного явления.

Жителям Камчатки и Колымы не повезло увидеть суперлуние – в эти регионы циклон принес снег и метель.

Суперлуние в разных точках мира
© AP Photo / Julio CortezВ ночь с 3 на 4 декабря полная Луна достигла точки перигея — позиции, в которой спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сблизился с нашей планетой.Суперлуние в Нью-Йорке. 3 декабря 2017 года
© AP Photo / Julio Cortez
В ночь с 3 на 4 декабря полная Луна достигла точки перигея — позиции, в которой спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сблизился с нашей планетой.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierМинувшей ночью небесное тело светило значительно ярче и казалось на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.Суперлуние в Марселе, Франция. 3 декабря 2017 года
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Минувшей ночью небесное тело светило значительно ярче и казалось на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.
© AP Photo / Aung Shine OoЛуна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.Суперлуние в Мьянме. 3 декабря 2017
© AP Photo / Aung Shine Oo
Луна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.
© REUTERS / Jon NazcaЭтой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние.Луна виднеется через арку Пуэнте-Нуэво (Новый мост) в Ронде, Испания. 3 декабря 2017
© REUTERS / Jon Nazca
Этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние.
© AP Photo / PA/Danny LawsonВторой раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января.Суперлуние в городе Уайтби, северо-восточной Англии. 3 декабря 2017
© AP Photo / PA/Danny Lawson
Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января.
© AFP 2018 / Anthony WallaceЯнварское суперлуние будет сопровождаться полным затмением.Суперлуние в Гонконге, Китай. 3 декабря 2017
© AFP 2018 / Anthony Wallace
Январское суперлуние будет сопровождаться полным затмением.
© Twitter/Randy BresnikФотография суперлуния, сделанная с борта МКС астронавтом Рэндольфом Брезником.Фотография суперлуния, сделанная с борта МКС. 3 декабря 2017
© Twitter/Randy Bresnik
Фотография суперлуния, сделанная с борта МКС астронавтом Рэндольфом Брезником.
© AFP 2018 / Jack Guez Суперлуние в городе Нетания, Израиль.Суперлуние в городе Нетания, Израиль. 3 декабря 2017
© AFP 2018 / Jack Guez 
Суперлуние в городе Нетания, Израиль.
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби. 3 декабря 2017
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace 
Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.
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Телескоп для всех желающих

Фаза лунного затмения
© РИА Новости / Александр Вильф
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Астроном рассказал, где будет заметнее влияние суперлуния
В Барнауле для всех желающих организовали публичные астрономические наблюдения полного лунного затмения. У входа в корпус №1 Алтайского государственного педагогического университета установили телескоп. Публики скопилось огромное количество. В Барнаульском планетарии сообщили, что это уже второе полнолуние за месяц. Второго января полнолуние сопровождалось суперлунием. В среду лунное затмение барнаульцы смогут наблюдать до 22.00 часов.

Затмение и головокружение

В Красноярске жители, в основном молодежь и взрослые пары с детьми, наблюдали за полным лунным затмением с различных смотровых площадок. Некоторые жаловались на головокружение. Можно было увидеть силуэты людей в окнах многоэтажек, наблюдающих за большим желто-голубым диском. В районе 19.00 (15.00 мск) было видно полную луну, которая начала исчезать.

Радиотелескоп РТ-70 во время суперлуния в Крыму. 2 января 2018
© REUTERS / Pavel Rebrov
Жители Земли поделились фотографиями первого суперлуния в 2018 году
Жители Новосибирска в среду около 20.00 местного времени (16.00 мск) увидели полное лунное затмение. Визуально это выглядело так, как будто Луну медленно закрыло плотное облако. Многие специально вышли из своих домов и стояли на улицах целыми группами. Некоторые пытались сфотографировать необычное природное явление.

Эффектное зрелище

Лунное затмение в Кузбассе началось около 19.00 (15.00 мск), когда тень Земли стала закрывать лунный диск. Примерно через час в соцсетях стали появляться фотографии и видеоролики, пользователи отмечают, что вживую зрелище более эффектно. В Кемерове чуть больше повезло жителям верхних этажей или тем, кто оказался на открытых площадках. Некоторые, например, специально приехали на бульвар Строителей, чтобы полюбоваться необычным явлением. Луну как будто закрыло облаком, а ее видимая сторона приобрела буроватый оттенок. Максимальная теневая фаза продлится более часа, после 22.10 (18.10 мск) Луна снова станет полной и яркой.

© REUTERS / Anton VaganovВид на Лахта-центр в Санкт-Петербурге во время суперлуния
© REUTERS / Anton Vaganov
Вид на Лахта-центр в Санкт-Петербурге во время суперлуния

Луна над Байкалом

На севере Бурятии суперлуние в среду просматривалось довольно четко, но Луна не выглядела больше обычного. Диск почти полностью закрыло тенью, а цвет его варьировался от темно-бежевого до бурого. Здесь Луну можно наблюдать прямо над Байкалом. При этом местные жители не торопятся выходить на улицу, чтобы полюбоваться явлением: в среду на севере региона —22 и свежий ветер.

Затмение Суперлуны в разных уголках планеты
© AFP 2018 / Robyn BeckВ последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны.Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
© AFP 2018 / Robyn Beck
В последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны.
© AFP 2018 / Menahem KahanaНакануне днем Луна оказалась в перигее, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а через сутки спутник прошел через южную часть тени нашей планеты.Заход Луны в Иерусалиме
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Накануне днем Луна оказалась в перигее, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а через сутки спутник прошел через южную часть тени нашей планеты.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения Луна располагалась в созвездии Рака, а ее северный край, сам по себе достаточно темный, оказался практически в центре тени Земли.Суперлуние, наблюдаемое у мечети Сердце Чечни в Грозном. 31 января 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Во время затмения Луна располагалась в созвездии Рака, а ее северный край, сам по себе достаточно темный, оказался практически в центре тени Земли.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoЗемная тень, полностью затмив видимую поверхность Луны, придала спутнику красновато-бурый оттенок.Лунное затмение в небе над Джакартой, Индонезия
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
Земная тень, полностью затмив видимую поверхность Луны, придала спутнику красновато-бурый оттенок.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЛуна находилась в земной тени более часа.Супелуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Луна находилась в земной тени более часа.
© REUTERS / Toby MelvilleВо время суперлуния видимый диаметр спутника увеличился примерно на восемь процентов.Самолет на фоне полной луны в небе над Лондоном, Великобритания
© REUTERS / Toby Melville
Во время суперлуния видимый диаметр спутника увеличился примерно на восемь процентов.
© AP Photo / Thein ZawПолная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма.Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма
© AP Photo / Thein Zaw
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСуперлуние в Новосибирске.Суперлуние и частичное солнечное затмение, наблюдаемые в Новосибирске вблизи градирен ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суперлуние в Новосибирске.
© AFP 2018 / Adek Berry Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии.Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии
© AFP 2018 / Adek Berry
Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии.
© REUTERS / Athit Perawongmetha"Кровавая" Луна в Бангкоке.Кровавая Луна в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
"Кровавая" Луна в Бангкоке.
© AP Photo / Eugene HoshikoПолная луна на фоне башни Sky Tree в Токио.Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио.
© REUTERS / Eduardo MunozПолная луна над островом Статен-Айленд в Нью-Йорке.Полная луна садится позади парома на остров Статен-Айленд, США
© REUTERS / Eduardo Munoz
Полная луна над островом Статен-Айленд в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Nicolas AsfouriСуперлуние в Пекине.Суперлуние в Пекине
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Суперлуние в Пекине.
© AP Photo / Anupam Nath Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке.Люди наблюдают за суперлунием в Гувахати, Индия
© AP Photo / Anupam Nath
Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке.
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