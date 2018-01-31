Оттенки красного: жители Сибири и Дальнего Востока увидели суперлуние

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Жители ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, которым в среду повезло с погодой, смогли увидеть полное затмение красной Луны. Очевидцы отмечали в цвете диска разные оттенки – от коричневого до желто-голубого, смотрели в телескопы и жаловались на головокружение.

© AP Photo / Yevgeny Uvarov Полная луна над памятником героям Красной Армии во Владивостоке © AP Photo / Yevgeny Uvarov Полная луна над памятником героям Красной Армии во Владивостоке

Сегодня можно увидеть редкое астрономическое явление: полное затмение Луны совпадает с суперлунием. Видимый диаметр Луны увеличивается примерно на 8%, а сам спутник Земли становится красно-бурым.

По словам специалистов планетария Кемеровского госуниверситета, огромную Луну можно увидеть несколько раз в год, а полное затмение — раз в несколько лет. Последнее в Западной Сибири было в апреле 2013 года, следующее ожидается в 2022 году. Однако одновременно два этих явления случаются нечасто.

Счастливчики с окнами на восток

В Южно-Сахалинске установилась ясная погода, благодаря чему астрономическое явление можно проследить от первой до последней фазы. Многие начали наблюдать за Луной уже после того, как она поднялась достаточно высоко над горизонтом, поэтому назвали ее скорее обычной. Однако те, кто смотрел за восхождением Луны с самого начала, засвидетельствовали, что спутник действительно был очень большим и необычного красного цвета.

Социальные сети уже пестрят фотографиями необычного явления, сделанными счастливчиками, окна которых выходят на восток. Наблюдать за Луной непосредственно на улице в 25-градусный мороз осмелились немногие. Кульминация — полное затмение Луны — произошла около полуночи по местному времени.

В Хабаровске при ясном небе местные жители увидели частично закрытую Луну, при этом размер ее — не больше обычного. Очевидцы отмечают на диске точную круглую тень Земли.

Красная Луна

Ясная погода позволила жителям Владивостока также увидеть "красное суперлуние". Несмотря на то, что температура в городе около 14 градусов мороза, десятки горожан приехали на видовые площадки посмотреть редкое природное явление и сделать фотографии. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит ближе к Земле, но, по словам жителей Владивостока, сегодня ее видно лучше не стало, при этом она поменяла цвет на красно-коричневый.

В Благовещенске в 20.00 все выглядело как обычное полнолуние. К 22.00 луна практически полностью скрылась. Ее диск окрасился в желто-серый цвет. Желающих наблюдать необычное явление с улицы было немного, в городе около 20 градусов мороза. Однако те, кто отважился выйти из дома, уже делятся в соцсетях фотографиями с хэштегами #суперлуние. Многие сообщают, что им удалось заснять последовательно несколько фаз необычного природного явления.

Жителям Камчатки и Колымы не повезло увидеть суперлуние – в эти регионы циклон принес снег и метель.

Телескоп для всех желающих

Затмение и головокружение

В Барнауле для всех желающих организовали публичные астрономические наблюдения полного лунного затмения. У входа в корпус №1 Алтайского государственного педагогического университета установили телескоп. Публики скопилось огромное количество. В Барнаульском планетарии сообщили, что это уже второе полнолуние за месяц. Второго января полнолуние сопровождалось суперлунием. В среду лунное затмение барнаульцы смогут наблюдать до 22.00 часов.

В Красноярске жители, в основном молодежь и взрослые пары с детьми, наблюдали за полным лунным затмением с различных смотровых площадок. Некоторые жаловались на головокружение. Можно было увидеть силуэты людей в окнах многоэтажек, наблюдающих за большим желто-голубым диском. В районе 19.00 (15.00 мск) было видно полную луну, которая начала исчезать.

Эффектное зрелище

Жители Новосибирска в среду около 20.00 местного времени (16.00 мск) увидели полное лунное затмение. Визуально это выглядело так, как будто Луну медленно закрыло плотное облако. Многие специально вышли из своих домов и стояли на улицах целыми группами. Некоторые пытались сфотографировать необычное природное явление.

Лунное затмение в Кузбассе началось около 19.00 (15.00 мск), когда тень Земли стала закрывать лунный диск. Примерно через час в соцсетях стали появляться фотографии и видеоролики, пользователи отмечают, что вживую зрелище более эффектно. В Кемерове чуть больше повезло жителям верхних этажей или тем, кто оказался на открытых площадках. Некоторые, например, специально приехали на бульвар Строителей, чтобы полюбоваться необычным явлением. Луну как будто закрыло облаком, а ее видимая сторона приобрела буроватый оттенок. Максимальная теневая фаза продлится более часа, после 22.10 (18.10 мск) Луна снова станет полной и яркой.

Луна над Байкалом

На севере Бурятии суперлуние в среду просматривалось довольно четко, но Луна не выглядела больше обычного. Диск почти полностью закрыло тенью, а цвет его варьировался от темно-бежевого до бурого. Здесь Луну можно наблюдать прямо над Байкалом. При этом местные жители не торопятся выходить на улицу, чтобы полюбоваться явлением: в среду на севере региона —22 и свежий ветер.