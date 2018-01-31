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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли секреты успеха колорадских жуков

13:0631.01.2018
(обновлено: 14:59 31.01.2018)
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© Фото : Zach CohenКолорадские жукиКолорадские жуки
© Фото : Zach Cohen

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Американские генетики впервые расшифровали ДНК колорадских жуков. Они выделили в ней несколько генов, которые отвечают за необычно быстрое приспособление этих насекомых к новому климату и экологии, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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© Фото : Sher Afzal Khan, Max Planck Institute for Chemical Ecology
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"Что интересно, нам не удалось найти серьезных отличий в структуре генов, отвечающих за сопротивление инсектицидам, между колорадскими жуками и другими насекомыми. Похоже, что они приобрели эту способность не в результате появления новых генов или перестройки генома. Все это делает эту загадку еще более интересной для изучения", — рассказывает Шон Шовилль из университета Висконсина в Мэдисоне.

Колорадские жуки — один из первых инвазивных видов насекомых. Они распространились по США и Канаде в конце 19 века, после чего "мигрировали" вместе с провиантом американской армии во Францию в конце Первой мировой войны и в Германию после Великой отечественной войны.

Первые попытки их уничтожить с помощью пестицидов закончились провалом – жуки быстро приспосабливались к отраве. Борьба с вредителями осложняется тем, что у них нет естественных "врагов" за пределами США.

Шовилль и его коллеги сделали первый шаг к тому, чтобы понять, в чем причина подобной "неуязвимости" этих жуков. Они расшифровали их ДНК и сравнили устройство их генома с другими вредителями и безобидными насекомыми. 

Картофель
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Как отмечает генетик, его команду интересовало две вещи: как колорадский жук смог приспособиться к жизни в суровом климате России и других северных стран за очень короткое время и как он выживает при контакте с новыми типами инсектицидов.

Ученые получили ответ на первый вопрос. Оказалось, что ДНК картофельных вредителей содержит в себе несколько десятков генов, отвечающих за производство очень широкого набора ферментов, способных переваривать крайне разнообразные белки и сахара. Это, как считают генетики, позволяет колорадскому жуку быть практически "всеядным" насекомым, несмотря на его узкую специализацию на картофеле и других паслёновых растениях.

С другой стороны, Шовилль и его коллеги не смогли найти генов, отвечающих за неуязвимость колорадских жуков – те участки ДНК, которые отвечают за противодействие инсектицидам, у них имеют ту же структуру и размеры, как и у остальных насекомых. Как надеются ученые, дальнейшее изучение генома поможет им понять, как именно работает эта "суперспособность" жуков. 

Изумрудные златки в лаборатории
© Фото : Mark Philbrick, BYU Photo
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Тем не менее, генетикам удалось нащупать "ахиллесову пяту" колорадских жуков – оказалось, что их клетки широко используют короткие молекулы РНК для блокировки действия определенных генов, что можно использовать для создания более эффективных версий инсектицидов, к которым вредители приспособятся не так быстро, как к ДДТ и прочим "убийцам колорадских жуков" прошлого.

Как отметил Шовилль, сейчас его команда находится в процессе расшифровки ДНК еще сотни колорадских жуков и нескольких их родичей, чьи геномы, как надеются ученые, помогут им раскрыть остальные тайны этих вредителей и окончательно решить проблему 150-летней давности.


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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Денис Димухаметов
Секреты успеха колорадских жуков в том, что они родились в великой стране с лучшими ценностями и самой передовой демократией в мире!))) Именно поэтому они самые продвинутые в мире, быстро приспосабливаются к любым условиям, а все представители стран, где они расселились, обязаны оказывать им всяческое содействие, кормить и оберегать)))
13:45
31.01.2018
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