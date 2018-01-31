МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Электронные сигареты, особенно с ароматическими добавками, вызывают массовую гибель моноцитов — клеток иммунной системы, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology.

"Сейчас продажа вейпов никак не регулируется, и "вкусные" названия ароматов, такие как "карамельный", "с корицей" или "загадочный", часто привлекают молодежь. Наше исследование показывает, что продажу таких наполнителей следует ограничить, а производителей — обязать указывать все компоненты. Мы призываем власти защитить здоровье людей", — заявил Ирфан Рахман (Irfan Rahman) из университета Рочестера (США).

В последние два года из-за бурной популярности вейпов ученые начали активно интересоваться, действительно ли у испарителей есть полезные свойства, которые им приписывают изготовители, а также тем, насколько электронные сигареты менее вредны для здоровья, чем обычные.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом табачный дым более опасен для легких, однако в испарениях электронных сигарет обнаружилось множество канцерогенов и токсинов, которые вырабатываются при сжигании испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Рахман и его коллеги выявили еще одно негативное свойство этих жидкостей, наблюдая за тем, как их пар влиял на жизнеспособность некоторых культур клеток.

Как оказалось, жидкости с ароматическими добавками весьма негативно воздействуют не только на клетки легких, но и на отдельные типы иммунных телец. К примеру, даже сравнительно небольшое количество пара приводило к массовой гибели моноцитов (одного из ключевых типов иммунных клеток) и заставляло их выбрасывать множество сигнальных молекул, вызывающих воспаления и другие реакции, усугубляющие воздействие вредных веществ на ткань легких.

Что интересно, сила этих негативных эффектов зависела не только от количества пара, с которым контактировали клетки, но и от типа наполнителя. К примеру, самыми вредными оказались жидкости со вкусом корицы, арбуза и земляники, а относительно безопасными — со вкусом фруктов и кокоса.

Как считают ученые, эти различия связаны с тем, что производители никотиновых смесей не всегда указывают реальный состав своей продукции и почти никогда не проверяют, как эти компоненты взаимодействуют между собой и с клетками человека. В ближайшее время Рахман и его коллеги планируют проверить, какие долгосрочные последствия может вызвать курение вейпов.