МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Красное Суперлуние можно будет увидеть в последний день января 2018 года: видимый диаметр спутника окрасится в красно-бурый цвет.

Максимальная фаза редкого астрономического явления ожидается в 15:51 мск, но жители Москвы смогут наблюдать только полутеневое затмение, сообщила, выступая в РИА Новости, старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Жанна Родионова. По ее словам, затмение продлится примерно час.

При отсутствии облачности с 14:48 до 18:11 мск 31 января полное затмение будет видно на территории России, кроме западных и юго-западных районов, где спутник Земли появится вечером только в конце затмения. Суперлуние также можно наблюдать из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки, уточняет "Роскосмос".

Предстоящее затмение уникально тем, что небесное тело во это время находится вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка его орбиты). Это второе Суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое было 2 января 2018 года.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный ее край, сам по себе достаточно темный, окажется практически в центре тени, отмечают астрономы Московского планетария.

Суперлуние поминутно

В 13:49 мск Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. В 14:48 мск она полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начало частного затмения.

В 15:51 мск спутник полностью погрузится в земную тень — в это время начнется полное затмение. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных затмений.

В 16:29 мск наступает максимальная фаза полного затмения — небесное тело окажется вблизи центра земной тени; в этот момент потемнение нашей спутницы максимально. Она будет находиться в земной тени более часа (около 77 минут).

В 17:08 мск Луна начинает выходить из земной тени — конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 18:11 мск спутник полностью выходит из земной тени — конец частных фаз и начало полутеневого затмения.

В 19:09 мск ночное светило полностью выходит из земной полутени. Конец затмения. Она снова засияет в полную силу.

Продолжительность теневого затмения составит три часа 24 минуты, а его полной фазы — один час 16 минут.

Кто сможет увидеть

Полное затмение могут увидеть жители практически всей территории России (кроме юго-западной части ЕТР), западной части Кавказа. На юго-западе Европейской территории России, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Прибалтике и в западной части Кавказа будут видны частные и полутеневые фазы затмения.

В центральных районах затмившийся спутник не будет различим на восходе на светлом небе и далее можно будет наблюдать только заключительные частные фазы явления. Полное затмение в последней стадии будет украшать вечернее сумеречное небо над Мурманском, Казанью и Самарой.

Вся полная фаза затмения будет видна за Уралом, а все теневое затмение от начала до конца — в Сибири восточнее реки Иртыш. Наилучшие условия для наблюдения затмения в России сложатся на Дальнем Востоке, где наибольшая фаза совпадет с местной полуночью, когда спутник движется на большой высоте над горизонтом.

В Москве красновато-бурая Суперлуна взойдет после 17:00 мск, выступая из тени Земли. Поднимаясь выше и выше над восточным горизонтом в течение часа (до 18:11) диск Луны постепенно будет терять красноватый оттенок.

Следующее полное затмение спутника состоится 27 июля 2018 года. Ожидается, что его будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение Луны будет самым продолжительным в XXI веке, так как продлится 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.

