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РИА Наука
РИА Наука

Матриархат и патриархат: что выгоднее для выживания в природе

08:0031.01.2018
(обновлено: 08:18 31.01.2018)
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСемейство львов в сафари-парке Тайган в Белогорском районеСемейство львов в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В современном обществе гендерные различия утратили былое значение. Женщины могут заниматься карьерой и политикой, мужчины — посвящать себя семье и детям. У животных не так. Гендерные роли у слонов, волков, лошадей четко распределены.

Ложный матриархат

У стайных животных вожак, как правило, самец, что логично. Обычно самцы крупнее и массивнее: это дает преимущество в борьбе за выживание, а также в драке за лидерство. Но для некоторых видов эволюция сделала исключение. 

Оружие. Архив
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина с оружием в руках кажется крупнее, заявляют ученые

Пятнистые гиены живут кланами со строгой иерархией, и верховодят там самки. Самцы занимают самое низшее положение, а посередине социальной лестницы находится молодняк женского пола. Гиена наследует свой статус от матери — повысить его возможно, но довольно трудно. Самцы уважительно относятся к самкам, месяцами, а то и годами ожидая их благосклонности. Впрочем, гиены предпочитают спариваться с представителями других кланов, избегая таким образом родственных скрещиваний. Едят самцы в последнюю очередь, после того как насытятся самка-вожак и остальные особи женского пола. 

Самки гиены крупнее самцов, а из-за высокого уровня тестостерона у них порой вырастают ложномужские половые органы. Причем настолько внушительного размера, что отличить самку от самца бывает непросто, особенно на расстоянии. Интересно, что детеныши пятнистых гиен появляются на свет зрячими и с зубками. Едва ли не сразу молодые самки начинают бороться друг с другом, не трогая братьев. Неудивительно, что среди самок выживают сильнейшие. 

© AP Photo / Karel PrinslooСамки пятнистых гиен обладают высоким уровнем тестостерона, что делает их крупными и агрессивными.
© AP Photo / Karel Prinsloo
Самки пятнистых гиен обладают высоким уровнем тестостерона, что делает их крупными и агрессивными.

Нельзя не отметить, что у пятнистых гиен самки на физическом уровне ближе к самцам — они агрессивные, крупные и сильные. Эволюция исполнила весьма замысловатый пируэт, создав матриархат по законам патриархата, то есть по законам сильнейшего, а не умнейшего.

Опытный лидер

Борясь за выживание, животные полагаются не только на агрессивность и физическую силу, но и на умение выстраивать социальную иерархию, на знания и опыт. Из-за постоянных схваток с соперниками организм самцов изнашивается быстрее, они реже доживают до почтенного возраста. Поэтому там, где накопленная информация важнее силы, лидерами признаются старшие самки. 

Известные сторонники истинного матриархата — слоны. Самая взрослая самка держится нейтрально по отношению к сородичам, ее никто не боится и не пытается задобрить. Но стадо следит за ее реакцией и подражает ей. Если она выказывает беспокойство, скажем, заслышав рык льва, стадо занимает оборонительные позиции. Слониха невозмутима — и все стадо спокойно. 

© Fotolia / sanirimpanГруппа слонов ориентируется на поведение старшей слонихи.
© Fotolia / sanirimpan
Группа слонов ориентируется на поведение старшей слонихи.

Достигшие половой зрелости самцы живут в гордом одиночестве или объединяются в небольшие группы — все же слоны животные социальные, вместе веселее. У косаток и крыс стаей руководит также старшая самка, но самцов никто не выгоняет. С ними намного проще охотиться. 

Победа патриархата

Впрочем, матриархат в природе все же исключение. У представителей семейств волчьих, копытных, в львиных прайдах, у приматов верховодят самцы. Получается, что патриархат в целом выгоднее, чем матриархат? 

Обезьяна. Архив
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Вожаки обезьян укрепляют свой статус раздачей еды

Дело в том, что самкам более свойственно заботиться о детенышах даже в ущерб собственному здоровью. Этому способствует высокий уровень типично женских гормонов, в частности окситоцина и пролактина. У самцов таких гормонов намного меньше, и их родительские инстинкты практически молчат. Природа жестока — иногда приходится пожертвовать жизнью детеныша, чтобы спасти свою. Ведь можно произвести на свет новое потомство, а беззащитный малыш без взрослого все равно не выживет — зачем проявлять ненужный героизм? 

Допустим, в диком табуне один жеребенок повредил ногу и захромал. Он не может достаточно быстро передвигаться. Но табун не стоит на одном месте — ему необходима пища. Нельзя жертвовать общей безопасностью ради одного больного жеребенка, и вожак-жеребец ведет табун дальше, оставив больного. Кобыла же в силу материнского инстинкта будет защищать жеребенка до последнего, забыв о табуне и подвергая опасности десятки особей.

© Depositphotos / ZuzuleЖеребцы нередко сражаются друг с другом за власть в табуне.
© Depositphotos / Zuzule
Жеребцы нередко сражаются друг с другом за власть в табуне.

В природе роль вожака чаще всего достается самцу просто потому, что ему не надо вынашивать потомство, становясь на время беременности более уязвимым, а потом заботиться о детенышах. Как, будучи на сносях, защищать свою власть, сражаясь с соперниками? К тому же вожак должен посвятить себя всей стае, а не уделять внимание одному маленькому и слабому существу. 


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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
С феминизмом Запад скоро будет похож стаю гиен... Вот их спортсмены уже не поймешь мужик или баба...
09:04
31.01.2018
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