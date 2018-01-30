Российские космонавты на МКС выйдут в открытый космос 2 февраля

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос 2 февраля для проведения работ на внешней поверхности станции, сообщило НАСА во вторник.

Плановый выход в открытый космос осуществят командир экипажа МКС Александр Мисуркин и борт-инженер Антон Шкаплеров. В подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) РИА Новости подтвердили, что работы за бортом МКС пройдут 2 февраля.

Согласно поступившему РИА Новости сообщению НАСА, космонавты покинут станцию ориентировочно в 18:34 мск и будут работать на ее внешней поверхности около 6,5 часа. Как сообщили в НАСА, работа российских космонавтов будет сосредоточена вокруг российского сервисного модуля "Звезда", на котором будет установлен новый электронный блок для обеспечения связи с российским ЦУП, космонавты также изымут материалы научных экспериментов из сервисного модуля и сделают фотографии его внешней поверхности.

В НАСА, которое планирует вести прямую трансляцию работ российского дуэта на своем сайте, отмечают, что для командира экипажа Мисуркина это четвертый выход в открытый космос, для Шкаплерова – второй.