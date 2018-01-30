Стало известно, какая пища ускоряет развитие рака в сто раз

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что избыток холестерина в организме может ускорить развитие рака кишечника более чем в сто раз. Об этом сообщает портал Science Alert.
Исследователи провели опыты с лабораторными мышами, разделив их на две группы. Одну из них ученые посадили на диету с высоким содержанием холестерина. Другой группе специалисты "отключили" фермент Lpcat3 — его блокировка приводит к повышению уровня холестерина.
В результате у всех грызунов наблюдалось активное деление стволовых клеток, из-за которого ткани их кишечника разрастались, а сам он удлинялся. Все это привело к ускоренному образованию раковых опухолей в толстой кишке.
Теперь ученым предстоит выяснить, существует ли связь между повышенным холестерином и другими типами рака.
Продукты, богатые насыщенными жирами, трансжирами и некоторыми видами углеводов, могут увеличить уровень холестерина в организме, отмечается в статье. В связи с этим многие эксперты рекомендуют снизить потребление красного мяса и молочных продуктов.