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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи нашли в Египте останки ранее неизвестного науке динозавра

18:5330.01.2018
(обновлено: 19:01 30.01.2018)
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© REUTERS / Carnegie Museum of Natural History / Andrew McAfeeТак художник представил внешний вид динозавра, чьи кости были найдены в пустыне Сахара на территории ЕгиптаТак художник представил внешний вид динозавра, чьи кости были найдены в пустыне Сахара на территории Египта
© REUTERS / Carnegie Museum of Natural History / Andrew McAfee

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили кости динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, в пустыне Сахара на территории Египта, находка может пролить свет на эволюцию динозавров в Африке.

Окаменелость динозавра Sibirotitan astrosacralis. Архивное фото
© Фото : НИ ТГУ
Недавно открытый вид динозавра получил имя "сибиротитан"

Останки обнаружила группа исследователей из египетского Университета Мансура во главе с Хешамом Салламом. Ученые в соавторстве с исследователем из американского университета Огайо Эриком Горсаком опубликовали статью о находке в журнале Nature Ecologу and Evolution.

Как отмечается в сообщении на сайте университета Огайо, динозавр, "сопоставимый по размерам со школьным автобусом" получил название Mansourasaurus shahinae, он относится к группе титанозавров — травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами, передвигавшихся на четырех конечностях.

Останки сибиротитана в музее ТГУ
© Фото : ТГУ
Палеонтологи нашли в Сибири останки гигантского динозавра-"титана"

Согласно опубликованной в журнале Nature Ecologu and Evolution статье, найденный динозавр жил на северо-западе Африки 94-66 миллионов лет назад и принадлежит к той же ветви, что и титанозавры, ранее обнаруженные в Евразии. Находка может служить доказательством того, что расселение наземных позвоночных между Евразией и Африкой произошло после разделения Африки и Южной Америки, формировавших ранее единый континент, 100 миллионов лет назад.

Находки останков указанного периода на территории Африки случаются крайне редко. Обнаруженный скелет является одним из наиболее хорошо сохранившихся.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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stoutt
а случаем это не протоукры? которые занимались терраформированием....капали, насыпали.....наливали и озеленяли.
19:25
30.01.2018
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Неистовый Одобрямс
Совершенно случайно. Не нашли ли в Египте тех, кто так удачно (по предварительному замыслу, не вполне , как выяснилось, оправдавшемуся) грохнул питерский самолет?
18:56
30.01.2018
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