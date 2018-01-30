Высоту орбиты полета МКС увеличили на 600 метров

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Средняя высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) увеличена на 600 метров для формирования благоприятных баллистических условий пристыковки к станции космического грузовика "Прогресс МС-08", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с программой полёта Международной космической станции 30 января 2018 года проведена коррекция орбиты полета МКС. Для выполнения манёвра в 18.25 мск были включены двигатели служебного модуля "Звезда", — отметил он.

Двигатели проработали 22,8 секунды. Средняя высота орбиты полета МКС увеличена на 600 метров и составила 404,8 километра. Коррекция проведена для формирования баллистических условий для выведения на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-08", старт которого запланирован на 11 февраля 2018 года с Байконура.