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РИА Наука
РИА Наука

Жители России смогут наблюдать огромную кровавую Луну

17:5630.01.2018
(обновлено: 19:19 30.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолнолуние в Москве. Архивное фотоПолнолуние в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Второе январское суперлуние, которое приходится на 31 января, станет уникальным: Луна не только подойдет к ближайшей к Земле точке своей орбиты, но и войдет в земную тень, то есть можно будет наблюдать лунное затмение — так называемую Кровавую Луну.

Птица сидит на антенне во время суперлуния. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Москвичи смогут увидеть красное суперлуние
Максимальная фаза лунного затмения ожидается в 15:51 мск, однако в Москве можно будет увидеть лишь полутеневое затмение, сообщила старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Жанна Родионова, выступая в РИА Новости. 

"Итак, как же у нас будет проходить затмение? Сначала, где-то в 13:51 мск, мы увидим (если не будет облачности), как Луна постепенно станет окрашиваться в несколько темный цвет. И затем начало самого полнолуния — сначала ведь Луна частью пропадет, поэтому будет частное затмение. Потом будет полутеневое затмение. А максимальная фаза ожидается в 15:51 по московскому времени", — сказала Родионова.

По ее словам, затмение продолжится примерно час. Его "полную версию" можно будет увидеть в азиатской части страны.

"В Австралии тоже можно будет увидеть полное затмение — в восточной ее части. На западном побережье Северной Америки, частично в Канаде, можно будет наблюдать полное. А мы в Москве увидим только полутеневое", — уточнила Родионова.

Суперлуние в разных точках мира
© AP Photo / Julio CortezВ ночь с 3 на 4 декабря полная Луна достигла точки перигея — позиции, в которой спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сблизился с нашей планетой.Суперлуние в Нью-Йорке. 3 декабря 2017 года
© AP Photo / Julio Cortez
В ночь с 3 на 4 декабря полная Луна достигла точки перигея — позиции, в которой спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сблизился с нашей планетой.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierМинувшей ночью небесное тело светило значительно ярче и казалось на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.Суперлуние в Марселе, Франция. 3 декабря 2017 года
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Минувшей ночью небесное тело светило значительно ярче и казалось на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.
© AP Photo / Aung Shine OoЛуна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.Суперлуние в Мьянме. 3 декабря 2017
© AP Photo / Aung Shine Oo
Луна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.
© REUTERS / Jon NazcaЭтой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние.Луна виднеется через арку Пуэнте-Нуэво (Новый мост) в Ронде, Испания. 3 декабря 2017
© REUTERS / Jon Nazca
Этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние.
© AP Photo / PA/Danny LawsonВторой раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января.Суперлуние в городе Уайтби, северо-восточной Англии. 3 декабря 2017
© AP Photo / PA/Danny Lawson
Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января.
© AFP 2018 / Anthony WallaceЯнварское суперлуние будет сопровождаться полным затмением.Суперлуние в Гонконге, Китай. 3 декабря 2017
© AFP 2018 / Anthony Wallace
Январское суперлуние будет сопровождаться полным затмением.
© Twitter/Randy BresnikФотография суперлуния, сделанная с борта МКС астронавтом Рэндольфом Брезником.Фотография суперлуния, сделанная с борта МКС. 3 декабря 2017
© Twitter/Randy Bresnik
Фотография суперлуния, сделанная с борта МКС астронавтом Рэндольфом Брезником.
© AFP 2018 / Jack Guez Суперлуние в городе Нетания, Израиль.Суперлуние в городе Нетания, Израиль. 3 декабря 2017
© AFP 2018 / Jack Guez 
Суперлуние в городе Нетания, Израиль.
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби. 3 декабря 2017
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace 
Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.
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Она пояснила, почему происходят затмения.

Радиотелескоп РТ-70 во время суперлуния в Крыму. 2 января 2018
© REUTERS / Pavel Rebrov
Жители Земли поделились фотографиями первого суперлуния в 2018 году
"Луна обращается вокруг Земли, и в то же время Земля обращается вокруг Солнца. Именно в полнолуние происходит затмение. С чем это связано? Луна попадает в тень Земли. И поскольку Луна движется и Земля движется, эта тень также перемещается. Затмение обычно состоит из нескольких фаз. Сначала Луна попадает в фазу полутени, а затем уже в саму тень от Земли. И бывает, что Луна при этом выглядит красноватой. Ее еще называют иногда Кровавой Луной", — заключила Родионова.

При этом во время затмения Луна будет находиться вблизи точки перигея (ближайшей к Земле точки орбиты), ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%. То есть в земную тень войдет не просто Луна, а Суперлуна. Это уже второе суперлуние в этом году — первое, когда Луна подошла к Земле на самое близкое расстояние, состоялось 2 января.

Наблюдение Луны
© РИА Новости, Инфографика
Правила наблюдения Луны
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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sannamestnik
Будут землетрясения,цунами,ураганы,особенно вероятно в районе АТР.
19:25
30.01.2018
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Лариса Ивановна
Путин что ли выступать ночью будет ? )
18:48
30.01.2018
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