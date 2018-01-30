Жители России смогут наблюдать огромную кровавую Луну

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Второе январское суперлуние, которое приходится на 31 января, станет уникальным: Луна не только подойдет к ближайшей к Земле точке своей орбиты, но и войдет в земную тень, то есть можно будет наблюдать лунное затмение — так называемую Кровавую Луну.

Максимальная фаза лунного затмения ожидается в 15:51 мск, однако в Москве можно будет увидеть лишь полутеневое затмение, сообщила старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Жанна Родионова, выступая в РИА Новости.

"Итак, как же у нас будет проходить затмение? Сначала, где-то в 13:51 мск, мы увидим (если не будет облачности), как Луна постепенно станет окрашиваться в несколько темный цвет. И затем начало самого полнолуния — сначала ведь Луна частью пропадет, поэтому будет частное затмение. Потом будет полутеневое затмение. А максимальная фаза ожидается в 15:51 по московскому времени", — сказала Родионова.

По ее словам, затмение продолжится примерно час. Его "полную версию" можно будет увидеть в азиатской части страны.

"В Австралии тоже можно будет увидеть полное затмение — в восточной ее части. На западном побережье Северной Америки, частично в Канаде, можно будет наблюдать полное. А мы в Москве увидим только полутеневое", — уточнила Родионова.

Она пояснила, почему происходят затмения.

"Луна обращается вокруг Земли, и в то же время Земля обращается вокруг Солнца. Именно в полнолуние происходит затмение. С чем это связано? Луна попадает в тень Земли. И поскольку Луна движется и Земля движется, эта тень также перемещается. Затмение обычно состоит из нескольких фаз. Сначала Луна попадает в фазу полутени, а затем уже в саму тень от Земли. И бывает, что Луна при этом выглядит красноватой. Ее еще называют иногда Кровавой Луной", — заключила Родионова.

При этом во время затмения Луна будет находиться вблизи точки перигея (ближайшей к Земле точки орбиты), ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%. То есть в земную тень войдет не просто Луна, а Суперлуна. Это уже второе суперлуние в этом году — первое, когда Луна подошла к Земле на самое близкое расстояние, состоялось 2 января.