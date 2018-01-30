NASA опубликовало снимки бури на Юпитере

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.

Снимок сделала в декабре автоматическая станция Juno ("Юнона"), которая работает на орбите Юпитера. В момент, запечатленный на фото, зонд находился примерно в девяти тысячах километров от облачного слоя планеты.

Juno запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.

Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.