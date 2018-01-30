Ученые рассказали, как вейпы влияют на ДНК

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вдыхаемый при курении вейпов дым наносит вред ДНК, что может повышать риск заболевания раком. К такому выводу пришли ученые из школы медицины Нью-Йоркского университета, пишет EurekAlert.

Биологи на протяжении трех месяцев заставляли мышей вдыхать дым от электронных сигарет с содержанием никотина. В результате у подопытных было выявлено больше повреждений ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря по сравнению с контрольной группой, которая дышала чистым воздухом.

Кроме того, "мыши-курильщики" демонстрировали сниженную способность к восстановлению поврежденной ДНК.

Исследователи отмечают, что в паре электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в дыме от табачных изделий. Однако, как считают авторы работы, риск онкологических заболеваний у вейперов выше, чем у некурящих людей.

Ранее американские ученые установили, что эпизодическое или постоянное курение вейпов школьниками и студентами приводит к тому, что примерно половина из них пробует настоящие сигареты в течение ближайших двух лет.