Результаты новой проверки теории относительности могут появиться через год

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Международный коллектив ученых может через год обнародовать результат анализа данных, полученных с помощью уникальной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р" в рамках проекта "Радиоастрон", которые необходимы для проверки с большей точностью принципа теории относительности Альберта Эйнштейна.

Речь идет о принципе эквивалентности, увязывающего влияние гравитации на течение времени в тех или иных точках пространства.

Многие физики считают, что теория тяготения Эйнштейна не является абсолютно точной и что формулы, которым должна подчиняться гравитация, немного отличаются от формул Эйнштейна. Эти ученые указывают, что основной недостаток общей теории относительности состоит в том, что она не учитывают квантовые эффекты.

Попытки "проквантовать" гравитацию и объединить ее с другими фундаментальными взаимодействиями, описанными в последние десятилетия, требуют корректировки общей теории относительности и, как следствие, того, как она описывает феномен гравитационного замедления времени. Любые отклонения, которые мог бы зафиксировать "Спектр-Р" и другие исследовательские зонды, могут "подсказать" ученым, где и как уточнить выкладки Эйнштейна.

Опыты по проверке принципа относительности уже проводились более 40 лет назад на борту американского зонда Gravity Probe A. Этот эксперимент в рамках точности полученных данных подтвердил справедливость выкладок Эйнштейна, однако это не останавливает ученых от повторных проверок с улучшенной точностью измерений.

Эксперимент "Радиоастрона" выполнен по похожей схеме с экспериментом Gravity Probe A. Отличие заключается в том, что "Спектр-Р" летает по орбите вокруг Земли в течение многих лет, а Gravity Probe A запускали всего на 10 часов. Соответственно, точности измерений добавляет многократность проводимых экспериментов. Более того, российский аппарат находится на высокоэллиптической орбите, что позволяет увеличить разницу между максимальной и минимальной величиной эффекта. За счет этого российские ученые надеются увеличить точность измерений в десять раз.

"Все запланированные измерения проведены, вышла статья с первыми результатами. Мы уже можем сказать, что в рамках одиночного эксперимента достигнута точность, сравнимая с Gravity Probe A, принцип эквивалентности не нарушается", — сообщил РИА Новости руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалев.

"Сейчас научная группа проводит анализ всех собранных данных для того, чтобы постараться выйти на уровень проверки принципа эквивалентности с точностью в десять раз выше, чем раньше. Через год надеемся услышать о результатах от научной группы," — добавил ученый.