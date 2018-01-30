Медики связали дневной сон с опасным заболеванием

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли медики из Вашингтонского университета в США, сообщает MedPage today.

В исследовании приняли участи 189 человек, средний возраст которых составил 66 лет. Ученые с помощью фитнес-трекеров отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель. Кроме того, для выявления бета-амилоидов (пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера) с помощью магнитно-резонансной томографии были сделаны снимки их головного мозга.

Исследователи установили, что люди с амилоидными бляшками, которые могут нарушать работу мозга, хуже спят ночью и чаще испытывают сонливость днем.

"Наше новое исследование показывает, что люди с начальной стадией болезни Альцгеймера показывают большую фрагментацию в циклах биологических процессов. Они чаще проявляют активность ночью и спят или ведут себя пассивно днем", — говорит один из авторов исследования доктор Йо Эль Ю.

Ранее американский сомнолог Мэттью Уолкер рассказал о негативном влиянии дневного сна на здоровье человека. Он подтвердил, что дневной сон может быть полезным и для мозга, и для организма в целом. Но, по мнению ученого, он может стать "палкой о двух концах", поскольку в это время человек "накапливает сонливость", что приводит к плохому сну по ночам.