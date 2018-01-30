Россиян в среду ждет суперлуние

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Луна днем во вторник, 30 января, подойдет к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а уже 31 января в случае ясной погоды жители России смогут наблюдать суперлуние, прогнозируют астрономы Московского планетария.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Два январских полнолуния — 2 и 31 января 2018 года — считаются суперлуниями.

"Второе январское суперлуние 31 января 2018 года совпадает с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 12:55 мск на 358 994 километра а 31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны", — отмечают астрономы.

Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8 процентов. Это второе Суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.

Согласно прогнозам, явление можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов. Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В Москве красновато-бурая Суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00 мск начав выходить из тени Земли.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок. Максимальная теневая фаза составит 1.32, что немного больше, чем во время прошлого полного затмения 28 сентября 2015 года.

Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны, сам по себе достаточно темный, окажется практически в центре тени.