Орбиту МКС скорректируют 30 января

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректируют 30 января 2018 года, сообщает в понедельник "Роскосмос".

"В соответствии с программой полёта Международной космической станции 30 января 2018 года запланирована коррекция орбиты МКС. Для выполнения манёвра в 18.25 мск будут включены двигатели служебного модуля "Звезда" Международной космической станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели проработают 22,8 секунды. Коррекция будет проводиться для формирования баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08", запланированного на 11 февраля 2018 года.