Ученые выяснили, что заставляет женщин думать о сексе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Международная группа ученых из Германии и Бельгии выяснила, что на влечение к противоположному полу влияет гормон кисспептин. Выдержки из их работы публикует Science Daily.

Биологи из Университета Саара и Льежского университета изучали миндалевидное тело мозга мышей, которое отвечает за эмоциональное состояние и сексуальное поведение. В нем обнаружились нейроны, восприимчивые к гормону кисспептину. Активировав эти нейроны и понаблюдав за поведением подопытных особей, ученые установили, что мыши начали проявлять повышенную социальную активность и уделять больше внимания противоположному полу. Кроме того, тесты показали снижение уровня тревоги.

В исследовании отмечается, что выработку кисспептина у самок мышей активизируют феромоны, выделяемые самцами. Это, по словам соавтора работы Ульриха Бема, открывает возможность для создания лекарств для женщин, страдающих сексуальными патологиями.

Ранее ученые связывали кисспептин с процессом полового созревания и регулированием репродуктивной функции. "До этого мы плохо представляли, как мозг связывает вместе овуляцию и сексуальное влечение. Теперь мы понимаем, что эти процессы контролируются одной молекулой в разных частях мозга параллельно", — говорится в исследовании.