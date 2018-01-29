Давний враг: болезни, которые мы так и не победили

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Ольга Коленцова. Черная оспа, сибирская язва, проказа — эти страшные болезни теперь достояние истории. В прошлом столетии человечеству удалось избавиться от многих смертельных недугов. Но не всех. Новый век и увеличение продолжительности жизни принесли нам целый букет хворей, борьба с которыми далека от завершения.

Спасительная прививка

Сегодня возникновение многих тяжелых болезней предотвращают с помощью прививок. Речь о таких недугах, как гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит. Прививки от них входят в обязательный перечень, который составили, исходя из максимальной возможности заражения и степени опасности заболевания. Прививают в детском возрасте и далее по соответствующему календарю каждые десять лет. Из всего этого перечня неизлечим только полиомиелит. Его вирус поражает нервную систему и вызывает полный паралич в тяжелых случаях или различные деформации позвоночника и конечностей.

Гепатит В также не вылечить полностью — его ДНК встраивается в геном носителя и на всю жизнь остается в клетках печени. Правда, довольно часто вирус не проявляет активности, и человек может даже не подозревать о том, что он болен. В подобных случаях лечение не назначают, но пациенту рекомендуют время от времени обследоваться. При неудачном стечении обстоятельств хроническая форма гепатита В приводит к осложнениям, в частности, циррозу и раку печени. Прививка, сделанная ребенку, родившемуся даже у инфицированной матери, в первые 12 часов его жизни, предотвращает заболевание с вероятностью около 95% и на 100% предохраняет от заражения из внешнего источника.

Заразный клещ и бешеный еж

Энцефалит недаром ассоциируется с клещами — эти насекомые переносят вирус, при заражении которым тяжело страдает головной мозг. В зависимости от формы болезни человек может полностью выздороветь через две-три недели, а может навсегда заработать невралгическое расстройство или даже умереть. Например, для коревого энцефалита летальность достигает 25% даже при лечении. Курс из трех прививок надежно защитит от энцефалита — пусть у некоторых пациентов вакцина не срабатывает на 100%, болезнь протекает намного более мягко и отступает без тяжелых последствий.

© Инфографика Перейти в фотобанк Защита от лесного клеща © Инфографика Перейти в фотобанк Защита от лесного клеща

Встретив в лесу или парке забавную белочку или ежика, люди тянутся их погладить, совершенно не задумываясь о том, что зверьки могут быть носителями самых разных инфекций, в том числе смертельных. Речь идет о бешенстве. Вакцина от него существует, но использовать ее нужно в первые 14 дней после укуса — иначе не подействует. Если пациента доставили в больницу с клиническими симптомами (человек боится света, воды, его лихорадит), скорее всего, медицина ему уже не поможет. Известны единичные случаи излечения от бешенства, но пока о победе над заразой говорить рано.

Слабоумие на старости лет

При некоторых диагнозах удается лишь затормозить развитие недуга. Например, болезнь Альцгеймера, снискавшая широкую известность в последние пару десятилетий. Это форма слабоумия, которая поражает людей в возрасте под 70 лет и прогрессирует с годами.

СМИ регулярно информируют население об успехах в борьбе с одним из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, но пока полностью не ясны даже его причины. Ученые склоняются к тому, чтобы обвинить один из бета-амилоидных белков в разрушительном влиянии на клетки мозга. Есть также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге больных Альцгеймером из-за нарушений в структуре тау-белка. Не исключают и наследственный фактор, поскольку недуг часто поражает тех, чьи родственники также страдали деменцией.

© Фото : RIKEN Бляшки бета-амилоида (показаны красным цветом), возникшие в мозге человека с болезнью Альцгеймера © Фото : RIKEN Бляшки бета-амилоида (показаны красным цветом), возникшие в мозге человека с болезнью Альцгеймера

Пока врачи рекомендуют по возможности предотвращать болезнь, ведя здоровый образ жизни с умеренными физическими и интеллектуальными нагрузками. Впрочем, неутешительный диагноз ставили и всемирно известным политикам, например, Маргарет Тетчер, Рональду Рейгану. Вряд ли им не хватало пищи для ума. С другой стороны, некоторые врачи полагают, что недосыпание может послужить катализатором болезни, а вот выспаться политикам частенько не удается.

Лекарства до конца жизни

Астмой страдают множество людей, у которых нельзя даже заподозрить симптомы этого заболевания. Наполеон Бонапарт, Джон Кеннеди, Че Гевара, Шерон Стоун — недуг поразил немало знаменитостей. Он проявляется приступами: человек задыхается из-за того, что просвет бронхов сужается в ответ на какой-либо раздражитель, чаще всего аллергены. Современные препараты помогают быстро купировать приступ, но не способны полностью изгнать болезнь.

При астме бронхи хронически воспалены. Бронхи лечат систематическими ингаляциями глюкокортикоидов. Однако, как и у всех лекарств, у них есть побочные эффекты, поэтому лечение проводится с перерывами. Астматик может заниматься спортом, творчеством, вести активный образ жизни. Но на случай внезапного приступа под рукой лучше всегда держать спасительный ингалятор.

Похожая судьба у тех, кто страдает сахарным диабетом. Только регулярно принимая лекарства, делая инъекции, соблюдая диету и еще ряд ограничений, диабетики могут вести нормальную жизнь. При диабете первого типа организм вредит сам себе, уничтожая бета-клетки поджелудочной железы и блокируя выработку инсулина — гормона, помогающего расщеплять глюкозу. Без него концентрация глюкозы в крови растет, что в тяжелых случаях может привести к коме. Инъекции инсулина поддерживают уровень глюкозы в организме в норме, но вылечить диабет нельзя. Остается дожидаться момента, когда ученые сделают полноценную искусственную поджелудочную железу.



