РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Давний враг: болезни, которые мы так и не победили

08:0029.01.2018
(обновлено: 09:17 29.01.2018)
218514
© Depositphotos / billiondigitalВрач делает прививкуВрач делает прививку
© Depositphotos / billiondigital

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Ольга Коленцова. Черная оспа, сибирская язва, проказа — эти страшные болезни теперь достояние истории. В прошлом столетии человечеству удалось избавиться от многих смертельных недугов. Но не всех. Новый век и увеличение продолжительности жизни принесли нам целый букет хворей, борьба с которыми далека от завершения.

Спасительная прививка

Сегодня возникновение многих тяжелых болезней предотвращают с помощью прививок. Речь о таких недугах, как гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит. Прививки от них входят в обязательный перечень, который составили, исходя из максимальной возможности заражения и степени опасности заболевания. Прививают в детском возрасте и далее по соответствующему календарю каждые десять лет. Из всего этого перечня неизлечим только полиомиелит. Его вирус поражает нервную систему и вызывает полный паралич в тяжелых случаях или различные деформации позвоночника и конечностей. 

© Инфографика . Надежда АндриановаПерейти в фотобанкПолиомиелит &mdash; побежденный, но не до конца
© Инфографика . Надежда Андрианова
Перейти в фотобанк
Полиомиелит — побежденный, но не до конца

Гепатит В также не вылечить полностью — его ДНК встраивается в геном носителя и на всю жизнь остается в клетках печени. Правда, довольно часто вирус не проявляет активности, и человек может даже не подозревать о том, что он болен. В подобных случаях лечение не назначают, но пациенту рекомендуют время от времени обследоваться. При неудачном стечении обстоятельств хроническая форма гепатита В приводит к осложнениям, в частности, циррозу и раку печени. Прививка, сделанная ребенку, родившемуся даже у инфицированной матери, в первые 12 часов его жизни, предотвращает заболевание с вероятностью около 95% и на 100% предохраняет от заражения из внешнего источника. 

Заразный клещ и бешеный еж

Энцефалит недаром ассоциируется с клещами — эти насекомые переносят вирус, при заражении которым тяжело страдает головной мозг. В зависимости от формы болезни человек может полностью выздороветь через две-три недели, а может навсегда заработать невралгическое расстройство или даже умереть. Например, для коревого энцефалита летальность достигает 25% даже при лечении. Курс из трех прививок надежно защитит от энцефалита — пусть у некоторых пациентов вакцина не срабатывает на 100%, болезнь протекает намного более мягко и отступает без тяжелых последствий.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкЗащита от лесного клеща
© Инфографика
Перейти в фотобанк
Защита от лесного клеща

Встретив в лесу или парке забавную белочку или ежика, люди тянутся их погладить, совершенно не задумываясь о том, что зверьки могут быть носителями самых разных инфекций, в том числе смертельных. Речь идет о бешенстве. Вакцина от него существует, но использовать ее нужно в первые 14 дней после укуса — иначе не подействует. Если пациента доставили в больницу с клиническими симптомами (человек боится света, воды, его лихорадит), скорее всего, медицина ему уже не поможет. Известны единичные случаи излечения от бешенства, но пока о победе над заразой говорить рано. 

Слабоумие на старости лет

При некоторых диагнозах удается лишь затормозить развитие недуга. Например, болезнь Альцгеймера, снискавшая широкую известность в последние пару десятилетий. Это форма слабоумия, которая поражает людей в возрасте под 70 лет и прогрессирует с годами. 

Изображение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Ученые: блокировка гена защитила мышей от развития болезни Альцгеймера

 

СМИ регулярно информируют население об успехах в борьбе с одним из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, но пока полностью не ясны даже его причины. Ученые склоняются к тому, чтобы обвинить один из бета-амилоидных белков в разрушительном влиянии на клетки мозга. Есть также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге больных Альцгеймером из-за нарушений в структуре тау-белка. Не исключают и наследственный фактор, поскольку недуг часто поражает тех, чьи родственники также страдали деменцией. 

© Фото : RIKENБляшки бета-амилоида (показаны красным цветом), возникшие в мозге человека с болезнью Альцгеймера
© Фото : RIKEN
Бляшки бета-амилоида (показаны красным цветом), возникшие в мозге человека с болезнью Альцгеймера

Пока врачи рекомендуют по возможности предотвращать болезнь, ведя здоровый образ жизни с умеренными физическими и интеллектуальными нагрузками. Впрочем, неутешительный диагноз ставили и всемирно известным политикам, например, Маргарет Тетчер, Рональду Рейгану. Вряд ли им не хватало пищи для ума. С другой стороны, некоторые врачи полагают, что недосыпание может послужить катализатором болезни, а вот выспаться политикам частенько не удается.

Лекарства до конца жизни

Астмой страдают множество людей, у которых нельзя даже заподозрить симптомы этого заболевания. Наполеон Бонапарт, Джон Кеннеди, Че Гевара, Шерон Стоун — недуг поразил немало знаменитостей. Он проявляется приступами: человек задыхается из-за того, что просвет бронхов сужается в ответ на какой-либо раздражитель, чаще всего аллергены. Современные препараты помогают быстро купировать приступ, но не способны полностью изгнать болезнь.

Кот на пирсе города Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые

При астме бронхи хронически воспалены. Бронхи лечат систематическими ингаляциями глюкокортикоидов. Однако, как и у всех лекарств, у них есть побочные эффекты, поэтому лечение проводится с перерывами. Астматик может заниматься спортом, творчеством, вести активный образ жизни. Но на случай внезапного приступа под рукой лучше всегда держать спасительный ингалятор. 

© Depositphotos / sarra22Астматик всю жизнь опасается приступа
© Depositphotos / sarra22
Астматик всю жизнь опасается приступа

Похожая судьба у тех, кто страдает сахарным диабетом. Только регулярно принимая лекарства, делая инъекции, соблюдая диету и еще ряд ограничений, диабетики могут вести нормальную жизнь. При диабете первого типа организм вредит сам себе, уничтожая бета-клетки поджелудочной железы и блокируя выработку инсулина — гормона, помогающего расщеплять глюкозу. Без него концентрация глюкозы в крови растет, что в тяжелых случаях может привести к коме. Инъекции инсулина поддерживают уровень глюкозы в организме в норме, но вылечить диабет нельзя. Остается дожидаться момента, когда ученые сделают полноценную искусственную поджелудочную железу. 


Комментировать
РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Ника Корина
Когда врачу лечить пациента, если его заставляют не просто направлять больных на диспансеризацию и профосмотр, а писать на каждого карточку ( 60 штук в месяц). Писать талоны по 22 талона в день. Заносить их в компьютер и печатать протоколы на каждого. И это еще не все! Лечение больного человека нынче отошло на второй план. В первую очередь медучреждению надо получить деньги из Фомс. А потом уже и остальное.
08:24
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Юрий
Будьте здоровы!
08:31
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена